Ostia, Malara: “Si valutino sistemi di sicurezza per il mercato di Piazza Quarto dei Mille”

Il Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia X Municipio Pietro Malara esprime il proprio pensiero riguardo i superficiali sistemi di sicurezza di Piazza Quarto dei Mille durante le giornate di mercato ambulante.

“Le cronache locali ci mettono a conoscenza di una nuova vittima del dissesto stradale a Ostia: questa volta a pagarne le conseguenze è un’anziana signora che ha riportato la frattura del femore dopo essere caduta in una buca in Piazza Quarto dei Mille durante lo svolgimento del famoso mercatino lidense.

Anzitutto rimango basito sulle condizioni di questa Piazza e della zona circostante, fortemente sconnessa e quindi pericolosa per tutti i pedoni che l’attraversano, nonostante si trovi in uno dei punti del Litorale più vissuti dalla cittadinanza per la presenza del mercato ambulante due volte a settimana e veda la presenza di molteplici attività commerciali affacciarsi sulla piazza stessa. Soprattutto oggi serve lanciare delle perplessità sui meccanismi di sicurezza in Piazza Quarto dei Mille durante lo svolgimento del mercato, considerato come il 118 per soccorrere l’anziana signora in preda ai dolori ci abbia messo più di venti minuti per raggiungere la donna: tempo prezioso in cui l’ambulanza ha dovuto prima farsi spazio tra i camion degli ambulanti parcheggiati in seconda fila su Via Dante Vaglieri, Via Stefano Cansacchi e Via Giuliano da Sangallo, per poi procedere con mille difficoltà tra le bancarelle degli ambulanti.

Un dato che deve porre il X Municipio in un’indagine sui reali sistemi di sicurezza per l’accesso dei mezzi di soccorso durante questi eventi, nella tutela degli ambulanti e soprattutto dei loro clienti: vogliamo provare a ipotizzare cosa sarebbe successo nel caso in cui si fosse presentato un attacco cardiaco a qualche persona? Io ipotizzerei un esito altamente drammatico con l’impiego di tutti quei minuti per un intervento sanitario in un simile caso.

Sarà mia premura convocare una Commissione Trasparenza e Garanzia nel X Municipio, così da analizzare con i rappresentanti degli Enti competenti i reali parametri di sicurezza durante questi eventi nella piazza e valutando eventuali modifiche alle vie di accesso per i mezzi di soccorso in caso emergessero criticità”.