Ostia, Malara, FDI: “Grassi, in affanno l’intero nosocomio”

Siamo nel mezzo di un’emergenza sanitaria senza precedenti e, per stessa ammissione dei vertici ospedalieri, il ‘G.B. Grassi’ di Ostia è in affanno. Per il nosocomio del litorale, che normalmente serve un bacino di utenza di almeno 200mila persone, la Regione Lazio ha deciso una soluzione promiscua: implementazione dei posti letto per i malati Covid, mentre si continuano a trattare anche utenti affetti da altre patologie. Tale scelta, purtroppo, influisce negativamente sulla gestione ordinaria dei pazienti, compresi quelli cronici.ù