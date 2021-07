Stagni di Ostia, via Chigi pericolosa

Pedoni e ciclisti che transitano a bordo strada, con le auto che sfrecciano a gran velocità: via Agostino Chigi, a Stagni di Ostia, è ancora sprovvista di marciapiedi e pista ciclabile. Inoltre, sono assenti tombini e caditoie per le acque meteoriche. Nel 2019 il X Municipio ha provveduto al rifacimento del manto stradale, al solito promuovendo la cosa con grande clamore. I lavori sono costati 380mila euro, con un ribasso d’asta del 30% che avrebbe consentito di realizzare almeno in parte le opere mancanti. Quotidianamente, studenti e lavoratori del quartiere sono costretti a intraprendere il percorso a piedi per raggiungere la stazione di Ostia Antica, mettendo a serio rischio la propria incolumità.

Risale addirittura al dicembre 2018 la direttiva di Giunta firmata dalla Presidente Di Pillo e dagli Assessori Ieva e Bollini che impegnava la Direzione Tecnica ad attivarsi al fine di mettere in sicurezza via Chigi con un camminamento pedonale e pista ciclabile annessa. L’atto di indirizzo è rimasto lettera morta, così come l’interrogazione presentata dal sottoscritto per chiedere conto di tale grave mancanza. Quantomeno sono finite le scuse… perché tra poco “quelli di prima” a cui addossare tutte le colpe saranno proprio loro!

Pietro Malara