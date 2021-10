Municio X, Malara (FDI): “Primo eletti di Fratelli D’Italia”

Poco fa si sono concluse le operazioni del Seggio Centrale e, alla luce di dati definitivi e certi, posso finalmente rivendicare con orgoglio la grande affermazione personale ottenuta in queste elezioni amministrative. Con 991 preferenze, sono ufficialmente il primo degli eletti di Fratelli d’Italia e il candidato più votato del X Municipio. Sono rimasto in silenzio nei giorni successivi al voto, anche a fronte delle ricostruzioni ‘fantasiose’ diffuse da alcuni, perché sono abituato a far parlare i fatti.

Il successo è sempre frutto di un lavoro di gruppo, quindi ringrazio di cuore quanti mi hanno sostenuto nel corso di questa estenuante campagna elettorale. Grazie anche a coloro che, pur non facendo della mia ‘squadra’, con il loro atteggiamento mi hanno spronato a raggiungere questo splendido risultato. La gente ha fiducia in me e io intendo essere degno di questa fiducia ripagandola con il lavoro, come ho sempre fatto. Adesso guardiamo con coraggio al ballottaggio che, in caso di vittoria, ci porterebbe a governare il nostro amato Municipio!