Ostia, Malara: “Dimissioni e furberie”

Il presidente della Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia del X Municipio Pietro Malara parla delle dimissioni di Di Giovanni Capogruppo del Movimento 5 Stelle.

Le parole di Malara

Le dimissioni del Capogruppo del Movimento 5 Stelle Di Giovanni sono la dimostrazione che la Commissione Controllo e Garanzia del X Municipio sta lavorando bene. Credo sia chiaro a tutti, specie a chi ha avuto modo di seguire qualche seduta, che la sua decisione è strumentale ed ha il solo intento di bloccare i lavori della Commissione stessa. La maggioranza ha provato da inizio consiliatura ad imbrigliarla, prima cercando di avere la maggioranza dei membri, poi votando per avere la vice-presidenza (che da sempre, per ‘correttezza istituzionale’, viene lasciata all’opposizione proprio per garantire le funzioni di controllo) e infine, tentando di disertare le sedute ‘scomode’. Probabilmente, il gesto di Di Giovanni è dovuto al fatto che la maggioranza non ne può più, specie a ridosso delle elezioni, di fare figuracce a causa della Commissione che presiedo: dalla pista ciclabile irregolare, all’annullamento dei bandi per i chioschi-ananas e per l’affidamento dell’ex Ufficio Tecnico, fino agli abusi rilevati in merito al Villaggio dello Sport.

E’ evidente che il Capogruppo CinqueStelle gradisce poco la presenza degli ospiti, specie quando producono documenti che inchiodano la maggioranza e non sono allineati al pensiero unico. Se ne faccia una ragione: condivisione e trasparenza non possono prescindere dal confronto con i cittadini.

Mi auguro che questa sorta di ‘ripicca’ non sia dovuta al fatto che proprio nella Commissione Controllo sia emerso come in un condominio di Dragoncello siano stati apposti abusivamente dei cancelli che, di fatto, impediscono ad alcune attività di esercitare e rappresentano un ostacolo all’intervento di ambulanze e Vigili del Fuoco in caso di emergenza. L’aspetto particolare della vicenda è che in quel condominio abiterebbe lo stesso Di Giovanni.

Se Di Giovanni vuole evitare gli attacchi politici o le figuracce, gli suggerisco di far fare le cose secondo le regole (e non con due pesi e due misure), di presentarsi in Commissione (cosa che la maggioranza dovrebbe pretendere anche dagli uffici) e, invece che con attacchi strumentali o cambiando discorso a proprio piacimento, rispondere con i fatti alle domande che legittimamente vengono poste dall’opposizione o dai cittadini. Probabilmente, quando invece le argomentazioni con cui rispondere mancano, ed ancora di più i documenti, si è costretti a ricorrere a questi mezzucci. Ma i cittadini ormai conoscono la coerenza e il desiderio di legalità ‘ad intermittenza’ che contraddistingue la maggioranza a Cinque Stelle… ed il voto di questo autunno sarà la migliore risposta a certi atteggiamenti.