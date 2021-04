Municipio X: Malara: “Verde distrutto”

In una nota Pietro Malara, Capogruppo Fratelli D’Italia X Municipio Roma Capitale, parla della situazione del verde pubblico nel Municipio X.

“Dall’assessore all’Ambiente Alessandro Ieva abbiamo recentemente appreso che, nel solo triennio 2018-2020, il X Municipio avrebbe finanziato interventi di manutenzione del verde verticale e orizzontale per oltre 5 milioni di euro; mentre si parla di circa 8 milioni per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi parchi. Che dire… c’è da rimanere sbalorditi, perché davvero non ce ne siamo accorti! Per Ieva si tratta di “numeri senza precedenti” che “dimostrano il grande lavoro” del Movimento 5 Stelle. A nostro parere, invece, questi stessi dati certificano il fallimento dell’amministrazione nella gestione dell’inestimabile patrimonio ambientale del litorale romano. A fronte delle foto pubblicate sui social, infatti, nella vita reale vediamo giardini pubblici degradati, alberi malati, tagli indiscriminati e verde urbano in stato di abbandono.

Per avere un’idea di come sono stati spesi i soldi dei contribuenti, basti pensare ai circa 140mila euro impiegati per le due piantumazioni ‘abortite’ sul lungomare Duca degli Abruzzi; oppure alle tante potature eseguite in maniera quantomeno discutibile, che hanno determinato l’indebolimento di molte alberature ad Ostia come ad Acilia. Un capitolo a parte meritano gli abbattimenti, mai così numerosi come negli ultimi anni, ai quali non è seguita una doverosa opera di ricostituzione arborea: per rendersene conto è sufficiente percorrere corso Duca di Genova ad Ostia, viale di Castel Porziano all’Infernetto, la via del Mare, via Cristoforo Colombo; senza dimenticare il tragico epilogo dei 14 pini storici di via della Stazione di Ostia Antica. Sono quasi commoventi quando blaterano della Giornata della Terra o di “vocazione ambientalista”, mentre i canali e le strade nelle campagne di Ostia Antica, in piena zona di Riserva, sono colme di rifiuti inquinanti. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria non ci sarebbe nemmeno bisogno di esprimersi: per veder eseguire uno sfalcio dell’erba all’interno del Parco della Madonnetta è stato necessario assistere alla morte di un ragazzo in circostanze inconcepibili. Eppure, anche questo ultimo intervento viene sbandierato come qualcosa di eccezionale: è l’elogio di una mediocrità meschina che sta generando delle mostruosità “senza precedenti”.