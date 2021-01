San Giorgio di Acilia, Malara-Mitrano: “Finalmente la scuola materna”

In una nota congiunta il capogruppo FDI del X Municipio Pietro Malara e la dirigente FDI del X Municipio Giorgia Mitrano annunciano l’apertura della scuola materna a San Giorgio di Acilia.

A partire dal prossimo settembre, San Giorgio di Acilia avrà la sua scuola dell’infanzia. Dopo un’odissea durata diversi anni, il plesso dell’IC “Calderini-Tuccimei”, in via Orazio Amato, dovrebbe presto essere ultimato. Finisce così il ‘calvario’ di molte famiglie del quartiere, costrette a spostarsi quotidianamente in altri quadranti del X Municipio.

Fratelli d’Italia è da sempre al fianco di queste famiglie: una battaglia condivisa sul territorio e in tutte le sedi istituzionali. Non ci siamo fermati neanche davanti agli attacchi gratuiti di parte della maggioranza. Ai genitori era stata addirittura illustrata la necessità di rimettere tutto a bando… ci auguriamo per ‘ignoranza’ di chi è stato chiamato a dare delle spiegazioni sui ritardi. A fine gennaio, finalmente inizierà l’ultima fase dei lavori, ma è scandaloso aver atteso anni per vedere garantito un servizio fondamentale in un quartiere che ne è sprovvisto.

Nell’ottica dell’emergenza sanitaria e delle relative disposizioni anti-contagio, questa scuola riesce a garantire accessi diversificati, scongiurando così eventuali assembramenti. Una vittoria per Fratelli d’Italia che ha da subito garantito il proprio sostegno, ma soprattutto per il quartiere e per i cittadini!