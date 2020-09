Paolo Malato, RES: “Rilanciare il Meridione per rilanciare l’intero paese”

In questi giorni su alcune testate locali campane è di scena il dibattito sul “quando la società civile si desta”.

Un argomento che da almeno un trentennio è affrontato, senza risposte efficaci, dalla politica e dalle istituzioni.

Uno dei protagonisti di questo dibattito è l’ingegner Paolo Malato, coordinatore campano di RES.

Economia

Napoli da terzo polo industriale nazionale degli anni settanta è passata ad essere oggi un deserto desolato. Le eccellenze in ambito della metalmeccanica, dell’aeronautica, della chimica e della motoristica hanno lasciato il posto alla assenza di sviluppo e lavoro. Gravi perdite che hanno influito negativamente anche sul tessuto sociale non solo napoletano ma anche dell’intero Mezzogiorno. Tra le poche note positive c’è l’aumento del livello di scolarizzazione, con un incremento considerevole di chi ha raggiunto il massimo livello d’istruzione. Ciò rappresenta un capitale umano sul quale puntare per la rinascita della Campania.

Covid-19

L’emergenza Coronavirus ha acuito ancor di più il malessere sociale poc’anzi descritto e RES è convinta che solo attraverso il rilancio civile ed economico di tutto il Meridione, l’intero Paese potrà risollevarsi. Un interrogativo, però, appare fondamentale per realizzare questa azione: la società civile da chi è costituito? Parte del degrado parte dall’inefficacia dei partiti e della stessa società civile. Più di società civile parlerei di società civica, la quale a mio avviso deve essere trasversale per abbracciare tutte le componenti sociali e non solo, come spesso accade, l’elitè. Deve rappresentare la società un pensiero libero, scevro da condizionamenti e dogmi, che abbracci per davvero tutte le componenti sociali, per realizzare realmente la tutela del bene comune. A cosa serve portare la gente in piazza se al di là dell’impatto mediatico non si riesce ad andare? Come potranno essere dinamici ed intraprendenti i giovani se negli studi professionali e nelle aziende fanno carriera sempre e solo i raccomandati, frutto di politiche di scambio per compensare reciproci favori? In merito la società civica può e deve svolgere il ruolo di ricomposizione della rappresentanza politica.

Associazioni civili

Trasversalmente devono partecipare anche le realtà delle associazioni civili, dei sindacati, (collaboratori in un conteso mondiale in evoluzione) le corporazioni, gli imprenditori (non i prenditori) i lavoratori, tutti per costruire un clima di riformismo radicale e far uscire, così, dalla decadenza il Mezzogiorno. Bisogna recuperare il senso dell’urgenza poichè i politici attuali non hanno fretta; a loro non importa se tra 3 mesi le aziende e la gente non avranno di che utilizzare per pianificare la propria vita. Il fattore tempo è diventato fondamentale. Serve una nuova politica, quindi un movimento che sappia agire con il cronometro in mano, fatto di persone che sono abituati a procedere con celerità perché con i tempi imposti dalla trasformazione digitale i risultati devono essere raggiunti velocemente.

Le priorità

Si tratta di riconoscere la necessità di un nuovo sforzo di proposizione di pratiche di governo a partire dalle seguenti priorità: ricostruzione del senso civico, ricostruzione del sistema sanitario (primariamente pubblico, poi privato con una rete di medicina di base e territoriale), digitalizzazione sostenibile, integrazione urbana delle periferie con una ripresa degli investimenti pubblici e privati sul territorio, rilancio degli interventi produttivi dei territori, rilancio sano del terzo settore senza assistenzialismo a pioggia, ma con degli interventi mirati.

Patto condiviso

Insomma un patto condiviso da tutti per mediare tra esigenze e necessità diverse per un generale miglioramento delle condizioni di vita e di ricchezza dell’intera società. Certamente si parla di un governo inclusivo che non sia contaminato dalla politica centrale o dai vicerè della politica locale.