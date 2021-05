Vergani, RES: “Ripristino dei vitalizi una vergogna italiana”

Condannato in via definitiva per corruzione, Roberto Formigoni tornerà a ricevere un vitalizio. La commissione del Senato, presieduta da Giacomo Caliendo (Forza Italia) ha, infatti, annullato la delibera Grasso che prevedeva la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne.

La decisione non riguarda solo Formigoni ma anche tutti gli ex condannati, compreso Ottaviano Del Turco; l’ex socialista e sindacalista del PD che ha denunciato nel 2019 un reddito di 92mila euro ed un patrimonio immobiliare da oltre 254mila euro. Quel Del Turco che ha ancora un debito verso lo Stato di circa 700mila euro.

Sulla questione vitalizi abbiamo sentito la voce di Stefano Vergani presidente di RES.

RES come commenta queste notizie?

“Sono bruttissime pagine per la Democrazia italiana e il futuro della Repubblica. E’ ormai chiaro che lo Stato è in mano ad una pletora di persone che gestiscono le leggi a loro favore. A loro non si deve addebitare nulla mentre alla massa tutto. Mi vergogno di essere italiano e questo è un altro motivo per il quale questo paese è considerato nel mondo una spazzatura gestita da ladri spesso con la deviata complicità della politica e una parte marcia della magistratura corrotta e pagata dai poteri forti”.

Chi sono gli attori principali di questo scandalo?

“Premesso che cane non mangia cane è evidente che soprattutto la destra italiana (Forza Italia e Lega) con l’appoggio della sinistra scompagna di sventura (PD) e quei partitini servi della gleba sono logge parassitarie dove gli amici non negano favori agli amici. Non è un caso che in questo periodo si debbano riaprire attività quali gli accessi agli stadi perché la gente sfoghi la repressione di 16 mesi di Covid 19, affinchè possa pensare ad altro e non agli scandali”.

C’è speranza per un futuro migliore ed una politica più seria ed onesta?

“C’è sempre speranza ma la speranza va perseguita, assistita e voluta. Bisogna che un numero sempre più alto di italiani, di qualsiasi ceto, regione, lingua, sesso ed età, comincino a sostenere coloro che sono in grado di sovvertire questa dittatura oligarchica. Finchè gli italiani continueranno ad andare a votare sempre gli stessi, sarà così e forse sempre peggio. Pensate all’avidità dei partiti in vista dei fondi del Recovery Plan; tutti vorranno azzannare la preda Se gli italiani, però, si rendono conto che solo con un serio impegno e scegliendo persone incorruttibili possono dare un futuro migliore al paese ed ai loro cari sarà un bene. Se gli italiani non capiranno che devono essere tutti in prima fila a combattere, vorrà dire che a loro queste cose vanno bene così…”.

