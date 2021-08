Vergani, RES: “Ecco cosa ci aspettiamo dal governo”

Nel pieno dell’estate, con i problemi legati alla campagna vaccinale, agli sbarchi incontrollati di migranti, alla contestuale ruvidità delle campagne elettorali e con i fondi del Recovery Fund dietro l’angolo, l’attività legislativa sembra comunque procedere spedita prima della naturale pausa estiva.

Abbiamo chiesto a Stefano Vergani, presidente di RES (critico se non addirittura ostile a gran parte delle attività del governo), cosa pensasse di ciò che si muove politicamente in questo periodo.

Spiragli

“Nonostante le nostre critiche su tanti aspetti trattati da questo Governo qualche spiraglio si palesa. Ad esempio, è positivo il fatto che si inizi a parlare (dopo decenni di guerre sul caso) della cassa integrazione anche per le imprese con meno di 15 dipendenti.Ci auguriamo che non sia una delle tante occasioni che i politici usano per distrarre l’opinione pubblica mentre sono aperti gli ombrelloni, I tecnici del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia pensano di allargare la platea dei beneficiari della cassa integrazione anche alle imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Oltre alle azioni già previste per la cassa integrazione, sembra che saranno incluse nella nuova cassa la cessazione di attività e la voce crisi locale o settoriale. I trattamenti di integrazione salariale previsti dall’atteso nuovo decreto, inoltre, potrebbero includere tra i beneficiari del sussidio anche i dipendenti assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca”.

Una buona notizia per tutte quelle piccole imprese che da decenni tengono in piedi lo Stato che finalmente sembra accorgersi di loro

“Sembrerebbe così. Il Decreto, se approvato ed applicato, sarebbe una rivoluzione in piena regola poiché sarebbe il riconoscimento della forza delle migliaia di imprese sino ad oggi escluse dia benefici delle grandi. Le grandi imprese hanno sempre ostacolato ogni provvedimento come questo perchè comunque andrebbe a sottrarre alle grandi aziende parte della torta. Come parte della torta sarà, giustamente, ridotta al programma del reddito di cittadinanza”.

Chi pagherà il costo della riforma?

“Ancora non è chiaro se rientrerà nelle grandi riforme che la UE ha chiesto all’ Italia per poter godere del RF. La copertura finanziaria del provvedimento potrebbe attestarsi tra i 6 e gli 8 miliardi di euro nel 2022 e dopo una fase transitoria di allineamento, a regime, la riforma degli ammortizzatori sociali raggiungerebbe un costo annuo di 10/12 miliardi, in parte anche compensato dalla lotta all’evasione fiscale. Questo nuovo approccio, moderno (almeno per noi italiani) dovrebbe essere accompagnato anche da un ridisegno forte sul tema della sindacalizzazione selvaggia. In questi giorni sentendo parlare il a CGIL Landi sui casi dei tanti (purtroppo) infortuni sul lavoro, ci si rende conto di come i Sindacati siano ancora arroccati su tesi quasi pre industriali. Purtroppo la loro posizione è sovente fuori luogo. Anche il Sindacato ha le sue molte colpe per la crisi dell’occupazione”.

Quali proposte attende RES dal Governo?

“Ben vengano tutte le iniziative che siano legate alle richieste UE di riforma, anche se la UE dovrebbe essere più presente in modo diretto sulle riforme anche per poterle armonizzare con la legislazione internazionale. In Italia, con la scusa che i Governi cadono e ripartono e per il fatto che il Parlamento è pieno di gente che è lì solo per fare i propri interessi, il rischio è che per fare delle vere riforme (vere nel senso di efficacia ) ci voglia troppo tempo. Ma il paese e l’a UE non hanno tanto tempo. Se pensiamo, poi, che i politici tirano sempre a lungo per arrivare a fine legislatura, capiamo il perché dell’arretratezza culturale e pratica del paese. Il Governo dovrebbe introdurre per i politici italiani benefici economici in ragione dalla qualità e tempestività del loro lavoro. Senza obiettivi e regole certe e verificabili concretamente è come una Armata Brancaleone che tira a campare a danno degli italiani”.



