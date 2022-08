Di Battista: “Draghi e Di Maio sono i primi due che dovrebbero vergognarsi”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebbok:

Ricordatevi che chi quelle previsioni folli non le ha mai avallate – al contrario ha sempre detto che la strategia europea ed italiana in particolare sarebbe stata un fallimento – è stato trattato da populista, “putiniano”, anti-europeo.

Invece gli “esperti” alla Draghi, quelli del “volete la pace o i condizionatori?” non ne hanno azzeccata una ma il sistema li ha glorificati.

Draghi e Di Maio sono i primi due che dovrebbero vergognarsi e sparire dalla scena politica. Invece il primo ancora sogna il Quirinale ed il secondo mendica un seggio al PD.

Per tornare alla fenomenale uscita del messia Draghi su “pace o condizionatori” vorrei sottolineare una cosa semplice. La Pace è sempre lontana ed i condizionatori sempre più spenti perché c’è chi è costretto a scegliere tra spesa o bollette. Altro successo dei “migliori”…