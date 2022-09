Di Battista: “Qualcuno in questo paese, grazie a Dio, conserva la memoria”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

In queste ultime 24 ore tutte le storielle raccontate dai Draghi e dai Di Maio (a proposito spero che i campani lo puniscano alle urne punendo anche il PD che gli ha dato un collegio quasi sicuro) si sono rivelate soltanto balle, menzogne, fakenews, inganni. Veri e propri raggiri istituzionali!

In tutto ciò, lo ricordo, la Meloni – alla quale tutti i protagonisti del governo dell’assembramento (dal PD al M5S, da Renzi a Salvini passando per il “Tinto Bass” di Arcore) hanno consegnato un pezzo di Paese – ha avallato la strategia draghiana rispetto alla guerra in Ucraina anche se ora prova a parlar d’altro. Ma qualcuno in questo Paese, grazie a Dio, conserva la memoria.