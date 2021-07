Vergani, RES: “La riforma della Giustizia diventa cruciale”

E’ ancora incerto se la notizia sarà confermata e soprattutto se saranno confermati gli esiti della sentenza che ha visto la Corte di Cassazione negare agli eredi di Bettino Craxi, i figli Vittorio e Stefania unitamente alla loro madre Anna, la possibilità di evitare di pagare come eredi le tasse evase al padre (morto contumace nel 2000 ad Hammamet). Una evasione, quella scoperta sul conto svizzero International Gold Coast di oltre 23 miliardi delle vecchie lire.

In merito abbiamo consultato Stefano Vergani, presidente di RES (www.terzares.org).

Presidente come giudica la questione?

“La sentenza, passata qualche settimana fa non sotto i riflettori, è comunque un esempio che alle volte la giustizia in Italia funziona. Un importante tributo di Tangentopoli è legato all’aver scardinato il teorema per cui i partiti rubavano allo Stato (cioè agli italiani) per finanziarie le loro campagne politiche.. Sicuramente saranno serviti anche per quello, ma la cosa più obbrobriosa era che i politici forti di turno, pescavano a mani basse sui conti dei partiti, creando vortici di conti in paesi stranieri a loro riconducibili. Per Craxi, poi, l’oltraggio allo Stato non è stato solo quello di aver rubato, di aver sostenuto gli amici facoltosi nelle televisioni, nell’editoria, nelle costruzioni e nelle industrie, ma anche alla spregiudicata ferocia di scappare (con un aereo di Stato) per andare a rifugiarsi in un paese straniero dove non vigeva l’estradizione (la Tunisia )”.

Cosa ha insegnato all’Italia quella lezione?

“Ha insegnato che molti politici sono avidi. Appena le acque si sono chetate, hanno fatto maquillage dei loro simboli, sono subentrati in quelli che mettevano la faccia per loro… Non lo dice Vergani, non lo dice RES, lo dicono sempre le cronache giudiziarie di trasmissioni come REPORT o come quotidiani coraggiosi come il FATTO QUOTIDIANO che riescono ancora ad esibire agli occhi inebetiti degli italiani che a volte non credono che i politici siamo più scaltri dei più incalliti malavitosi. La lezione dovrebbe avere insegnato che bisogna sempre stare in campana. Applicare le regole delle indagini in modo rigoroso e costante ed essere rigidissimi, nel rispetto della legge. Proprio in questi giorni si parla di riforma della Giustizia ed invece pare che la riforma Cartabia, mascherata in modo che non sembri così, sta riaprendo sulla cosiddetta prescrizione…e sarebbe, a mio avviso, una nuova sconfitta dello Stato”.

Chi sono oggi i predoni dello Stato?

“A parte i partiti cancellati da Tangentopoli, oggi ci sono i nuovo partiti o quelli che dell’epoca si sono modernizzati. Mettiamoci pure la Lega che oggi ha come ultimo vagone delle sue spregiudicatezze il caso della Lombarda Film Commission. Oppure i partiti che hanno cambiato nome e saccoccia ma con sciacalli di pari pericolosità come il caso aereo di Stato acquistato da Renzi a condizioni economiche fuori da ogni controllo o i casi recenti delle mascherine di Arcuri. E di questi casi gli italiani non possono dire di non sapere…”.

Cosa intende per giustizia giusta?

“Ho conosciuto tanti giudici ed ho scoperto un mondo eterogeno. Giudici giudiziosi, capaci e trasparenti e giudici carrieristi, sovente disposti ad andare di là del guado per i loro interessi. Del resto il caso CSM ha svelato che il mondo della Giustizia italiana è molto controverso. E’ per questo che la UE, per dare adito al piano di Recovery Fund, ha chiesto all’Italia riforme importanti e la giustizia è un nodo cruciale per la salvezza del paese in un mondo che ci vede agli ultimi posti nel mondo democratico per trasparenza. Se la Giustizia colpisce senza ragioni solo per dare in pasto all’opinione pubblica un capro espiatorio in quel caso, il magistrato va punito e duramente per aver rovinato la vita ad un innocente. Se, però, gli ispettori che devono indagare e decidere sule sanzioni disciplinar, fanno parte anche loro della cosca, allora tutto diventa più difficile”.

