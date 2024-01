La solita propaganda tra furbizia, benaltrismo, chiagnefottismo e me-ne-frego/ghismo

Politicamente, purtroppo, viviamo un periodo poco felice che vede trionfare la furbizia, il benaltrismo, il chiagnefottismo e il me-ne-frego/ghismo.

L’attuale classe politica, salvo alcune eccezioni, è davvero poca roba e se è vero, come è vero, che la politica è lo specchio del paese, l’Italia è proprio un “paese” messo male.

Un quadro desolante reso ancora più triste dalle parole rese pochi giorni fa da chi ci sgoverna durante una conferenza stampa.

La presidente del consiglio continua a descrivere un paese dei balocchi; dimostra, però, di non avere contezza dei problemi, da quelli della sanità a quelli del lavoro.

Ho ascoltato una retorica politica fastidiosa dove il mantra è “Le cose (quali?) vanno bene? Merito nostro! Le cose vanno male? E’ colpa di chi ci ha preceduto!”. Premesso che dei tre esecutivi che hanno preceduto quello attuale ben due hanno visto la Lega e Forza Italia essere azionisti di maggioranza, ma possibile mai che dopo oltre un anno di governo, ancora sia colpa degli altri?

Entriamo nello specifico

Oltre un milione di famiglie non riescono a mettere il piatto a tavola. Oltre quattro milioni di famiglie, poi, hanno redditi pagati dai 4 ai 6 euro all’ora. Per quasi 6 milioni di famiglie italiani, insomma, la dignità non esiste.

Il tutto mentre le banche, le industrie farmaceutiche, delle armi ed energetiche ingrassano alla grande. Una curiosità: se l’extra profitto è ingiusto perché non tassarlo per davvero?

La presidentessa tiene a sottolineare che taglia le tasse con i risparmi alla spesa (leggi stato sociale) ma dimentica che la sua manovra è finanziata in deficit e solo per un anno.

Da giurista sento offesa la mia intelligenza quando sostiene che la sua pessima riforma costituzionale non toccherà i poteri del presidente della repubblica.

Capitolo giustizia

Se è davvero preoccupata dei tempi lunghi della giustizia, perché non effettua nuove assunzioni?

Discorso riforma autonomia differenziata

La premier finge di non vedere le grandi diseguaglianze tra Nord e Sud. Se dovesse passare l’autonomia differenziata avremo un Sud condannato alla misera, con gabbie salariali e sanità di serie A e di Lega Pro.

L’accanimento contro il reddito di cittadinanza e sul salario minimo, a mio avviso, è la dimostrazione che dei deboli a loro signori poco importa. Se togli dal circuito dell’economia risorse come il RdC e il Superbonus, l’economia reale, non quella degli speculatori finanziari, ha ed avrà ripercussioni pesanti. Autorevolissimi membri del governo dicono che il lavoro è aumentato? A me risulta che ad aumentare sono lo sfruttamento, il precariato e stipendi a dir poco imbarazzanti.

Insomma la solita propaganda

Il 2024 sarà un anno difficile. Purtroppo per noi, né lei né il suo governo sono all’altezza della situazione.