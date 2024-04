Lezzi: “Abolire immediatamente la riforma Cartabia”

Ricapitolando. Sentir parlare di ciò che accadeva in Piemonte è disgustoso. In Puglia l’opacità (e mi trattengo) ha fatto da padrona e oggi un nuovo arresto per voto di scambio politico-mafioso interessa Fratelli d’Italia.

Abolire la riforma Cartabia

Dal momento che mazzette, corruzione e scambi vari questi mascalzoni li fanno con i soldi delle tasse sudate dei cittadini, fate, voi politici, un bel patto per abolire immediatamente la riforma Cartabia, ripristinare il divieto di benefici carcerari (reintrodotti come primo atto da Meloni) per i condannati per corruzione, aumentare i fondi per la giustizia, smettere di attaccare le intercettazioni e abolire la legge bavaglio.

Io, da cittadina, pretendo di sapere direttamente dalle procure cosa fanno i miei rappresentanti. Servono i comunicati e le conferenze stampa da parte loro perché nessun giornale scrive tutto. Chi risiede nei territori interessati dagli ultimi scandali, sa bene che sui quotidiani e nei talk troviamo omissioni imperdonabili, opinioni discutibili e una serie di patenti date da Tizio su Caio sulla sola base dell’interesse elettorale di un determinato partito o coalizione e non di quello dell’informazione.

Altrimenti, risparmiateci le sfilate alle commemorazioni e le frasi di circostanza.