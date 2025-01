Lezzi: “C’è una bella storiella che viene dalla Puglia”

C’è una bella storiella che viene dalla Puglia che, stranamente, non sta trovando spazio sui media nazionali nonostante riguardi un eminente personaggio politico che viene preso come riferimento, come esempio da seguire e come amministratore da supportare.

Vediamo di che si tratta

Antonella Laricchia riesce a far approvare un emendamento nella legge di bilancio che riguarda le nomine. Eh sì, le care nomine. L’emendamento prevede: analisi e congruità dei curricula, coinvolgimento del Consiglio regionale e il blocco del ripescaggio dei candidati non eletti. Buon senso, no? Per Emiliano no. E allora che fa? Annulla l’approvazione dell’emendamento. D’altronde la democrazia è un optional e se al cacicco di turno viene tolto il giochino di potere, reagisce e rimette tutto al suo posto. E invece questa volta no. Antonella Laricchia insiste e annuncia che, qualora non fossero state ripristinate le regole e quindi il suo emendamento già approvato, si sarebbe rivolta a tutti gli organi competenti.

Messa così, la Presidente del Consiglio, non può fare altro che inserire nuovamente nella legge di bilancio la norma sulle nomine di Laricchia.

Apriti cielo! L’Emiliano furioso ora minaccia di portare la Presidente del Consiglio in Procura, perché contro ogni evidenza, sostiene che quell’ emendamento rappresenta un falso in bilancio.

Comiche

Siamo alle comiche o più realisticamente siamo di fronte a un’ennesima prova di quanto la Puglia sia stritolata dall’esercizio di potere di Emiliano le cui giunte sono state attraversate da tempeste giudiziarie e da nomine (appunto le famigerate nomine) ambigue. Eppure, è tenuto sul palmo di una mano da tanti media e opinionisti da salotto. Chissà perché!

In tutto questo però, non sono assenti solo giornaloni e giornalini. È assente la segretaria del PD. Schlein da che parte stai? Niente da dire?

Un plauso per la determinazione e per la coerenza va senz’altro ad Antonella Laricchia che ringrazio sinceramente per il suo lavoro che lascia sempre il segno giusto.