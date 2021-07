Vergani (RES): “Il quadro politico italiano è drammatico”

In questi giorni di euforia sportiva, non passano inosservate le annosa e questioni politiche ed economiche.

Dalla crisi nel Governo sui diversi decreti e sulle strade da intraprendere per sostenere la credibilità del piano PNRR che l’Europa attende nei fatti.

Abbiamo così sentito Stefano Vergani, presidente di RES (www.terzares.org), movimento che a Napoli, in vista delle elezioni comunali tenterà di conquistare la fiducia dei partenopei.

Il Governo torna nella bufera sulle scelte politiche

“Il costante ed inarrestabile declino dei 5S porterà via credibilità al Governo, il quale molto presto sarà costretto ad ammainare bandiera bianca nonostante gli encomiabili sforzi di saldezza da parte di Draghi. Scelte come quella di riforma della Giustizia temo che porterà la UE a bloccare i finanziamenti del Recovery Fund. Il disegno uscito sulla prescrizione è in realtà un salva mascalzoni e un salva giustizia delle toghe vendute al miglior offerente. Insomma un drammatico ammettere che non è possibile riformare la Giustizia perché le corporazioni i non vogliono la giustizia.

Quindi abbiamo a rischio il salvacondotto della UE?

“E’ evidente la manovra di alcune aziende straniere che stanno chiudendo in Italia…Chiudono aziende sane (GKN, Henkel …dopo 90 anni) ed è la chiara risposta del sistema sano Europa che non si fida dell’Italia e dei suoi politicanti da strapazzo come Salvini, Di Maio, Letta, e compagnia cantante. Le imprese sono costrette a chiudere e non lo fanno con piacere. Soffrono a doverlo fare ed i dipendenti licenziati (troppo spesso, però, con procedure assurde) dovrebbero prendersela con i loro politici. Perché le aziende chiudono per colpa dei politici e dei sindacalisti prezzolati. Ieri, mentre vedevo Landini ai cancelli chiusi di un’azienda, mi chiedevo come mai ancora gli operai non decidono di fare una unione con le aziende e mollare il sindacalismo ormai anacronistico, per trovare il giusto accordo di reciproco interesse Lle aziende straniere guardano all’Italia come ad un naufrago in mezzo all’oceano senza appigli per sostenersi in attesa degli aiuti; è’ destinato ad annegare. Se il paese morirà sarà per colpa dei politici che in 40 anni sono stati scelti con le procedure obbligatorie e la loro furbizia”.

Un quadro terribile…

“Il mondo attorno al governo comincia a chiedersi se presto potrà ancora circolare libero per strada. Anche se è vero che la questione pandemica non è finita, ci sarà molta enfasi affinchè gli italiani non escano, si vaccinino e siano controllati per diminuire i rischi che facciano qualche azione dura verso l’origine dei loro mali (i politici). L’unica speranza è che la UE possa commissariare la nazione e che prenda atto che il crollo totale dell’Italia sarebbe un male anche per tutti gli altri paesi”.

Molti segnali che lei evidenzia non sono positivi

“Se gli italiani fossero simili ai loro padri, agli avi che hanno dato l’indipendenza al paese, le cose sarebbero diverse. Purtroppo anni di istupidimento dalle TV e dai cellulari, hanno reso pupi la maggior parte delle persone. Alle volte non è nemmeno tutta colpa loro…lentamente sono stati digeriti da un sistema che ricorda molto il famoso cartoon “ Super Vip e Mini Vip “ del grandissimo Bruno Bozzetto…che 50 anni fa aveva visto giusto. Instupidire il popolo per renderlo succube”.



