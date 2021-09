Martedì, 14 settembre 2021 si terrà a MILANO alle ore 16,00, presso lo Spazio BIG Santa Marta la II° Edizione PREMIO INNOVAZIONE AISOM

L’evento è organizzato da AISOM (www.aisom.it) per riconoscere l’impegno nell’innovazione delle aziende associate. Una rinnovata occasione per condividere con gli ospiti presenti, rappresentanti Istituzionali, stampa, aziende ed imprenditori che evoluzione ed innovazione delle imprese sono elementi imprescindibili nelle strategie aziendali per competere sui mercati di riferimento, sia in

Italia che all’estero.

Chairman dell’evento: Oliviero Casale – Delegato AISOM all’Innovazione e General Manager di UniProfessioni

Ospite speciale

Sandro Neri – Direttore de IL GIORNO

Comitato Personalità per la Premiazione:

Alfredo Pretto ( AIB ) | Giovanna Repossi ( ORANGE TABLE ) | Francesco Castellano ( TONDO )

Carlo Serroni ( AIMBA ) | Monica Melani ( CENTURION PAYROLL – FORUM IMPRESE ) |

Maria Bietolini ( V+ MAGAZINE ).

Vincitori e categorie

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT per l’Innovativo progetto Azimut Libera Impresa

GRUPPO FABBRI VIGNOLA per Innovazione ecosostenibile

MUTUA CESARE POZZO per Innovazione sociale per la sanità integrativa e il welfare aziendale

NATURAE VICTUS ITALIA – GLOBAL FOODS TRADING per Innovazione di prodotto

QUALITY ITALIA per Innovazione di compliance normativa

VIDEOANIMATE per Innovazione nella comunicazione.



var url197990 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=197990”;

var snippet197990 = httpGetSync(url197990);

document.write(snippet197990);