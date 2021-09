I premiati del II° Edizione Premio Innovazione AISOM

Si è tenuto ieri, martedì 14 settembre 2021, a MILANO presso lo Spazio BIG Santa Marta (in Via

Santa Marta, 10) la II° Edizione PREMIO INNOVAZIONE AISOM

evento organizzato da AISOM (www.aisom.it) per riconoscere l’impegno nell’innovazione delle

proprie aziende associate.

I premiati

Sono state premiate, alla presenza del Presidente di AISOM – Stefano Vergani – e del Direttore de Il Giorno – Sandro Neri – le sei aziende che, per le rispettive categorie, sono state insignite del riconoscimento per l’innovazione dei loro prodotti, processi o servizi:

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT per l’Innovativo progetto Azimut Libera Impresa

GRUPPO FABBRI VIGNOLA per Innovazione ecosostenibile

MUTUA CESARE POZZO per Innovazione sociale per la sanità integrativa e il welfare aziendale

NATURAE VICTUS ITALIA – GLOBAL FOODS TRADING per Innovazione di prodotto

QUALITY ITALIA per Innovazione di compliance normativa

VIDEOANIMATE per Innovazione nella comunicazione

Aisom

Ha coordinato la premiazione Oliviero Casale – Delegato AISOM all’Innovazione e General Manager di UniProfessioni e hanno presenziato Alfredo Pretto – Presidente dell’Associazione Italia Brasile (AIB), Giovanna Repossi – Responsabile Relazioni Esterne dello Studio Legale Tributario F&C e referente del Network ORANGE TABLE, Francesco Castellano – CEO di TONDO Associazione per l’Economia Circolare, Carlo Serroni – Presidente dell’Associazione Italiana dei Master in Business Administration (AIMBA) e titolare della società Docfin, Monica Melani -Amministratore Unico di Centurion Payroll Service e Conduttrice della trasmissione FORUMIMPRESE del network Telelombardia e Maria Bietolini – Direttore Editoriale di V+ MAGAZINE.

L’evento è stata una rinnovata occasione per condividere con gli ospiti presenti, i rappresentantiIstituzionali, la stampa, le aziende e gli imprenditori che evoluzione ed innovazione delle imprese sono elementi imprescindibili nelle strategie aziendali per competere sui mercati di riferimento, sia in Italia che all’estero.



