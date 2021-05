Vergani, RES: “Gli italiani devono impegnarsi in prima persona per rivendicare il diritto alla civiltà ed alla legalità”

In questo periodo è vivo il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, servitori di Stato che a distanza di anni sono ancora l’emblema della legalità, autentici esempi per gli italiani. Al tempo stesso il sindaco di Foggia viene arrestato per corruzione. Due contraddizioni che sono le facce della stessa medaglia: l’Italia.

Arriverà mai la fine di queste contraddizioni?

Lo abbiamo chiesto a Stefano Vergani, Presidente di RES, movimento che fa della legalità e della rettitudine i propri vessilli.

Quale futuro avrà il paese se continuano gli scandali?

“La situazione è paradossale. Sembra in effetti che non ci sia soluzione. E’ evidente che il paese è allo sbando completo causa una deriva politica che continua a svelare la sua incapacità a frenare l’andazzo. Sarebbe stato bello oggi, nel ricordo del prezioso lavoro del Giudice Falcone, apprendere come minimo dai media che la Lega si distacca dall’operato di un suo rappresentante ma, al momento, non c’è stata una presa ufficiale da parte del partito. E questo silenzio spiega la realtà del posizionamento politico”.

Come possono gli italiani invertire queste cadute di stile e di senso istituzionale?

“Gli italiani devono impegnarsi in prima persona per rivendicare il diritto alla civiltà ed alla legalità. E’ necessario che tutti gli italiani prendano una posizione che consenta loro di dare voce al loro voto sostenendo quelle liste che non sono contaminate dall’oligarchia dittatoriale di un sistema che ormai pasteggia sulla carcassa di uno dei paesi più importanti al mondo. Ogni italiano deve mettersi la mano sulla coscienza. Come RES, assicuriamo, non avendo nelle file le scorie del recente passato di ingannatori ed incapaci, non solo il massimo impegno ma anche riforme serie ed applicabili”.

Cosa rimane dell’esempio di eroi come Falcone e Borsellino?

“Sarebbe bello che lo Stato italiano, al di là delle commemorazioni, intervenisse con procedimenti legislativi autorevoli, costanti e risolutivi. Se è vero che ci sono leggi anche buone, alla fine è lo stesso sistema a scomporre gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura onesta. Per questo le parole del Presidente Mattarella suonano stonate con l’azione infelice del Parlamento e di certi giudici che continuano a proteggere i poteri forti a discapito degli interessi ti tutti. Non ci sono italiano di serie B ed italiani di serie A. Anzi, a maggior ragione lo Stato dovrebbe colpire ancore più duramente i cattivi esempi che scardinano la fiducia del paese nelle Istituzioni. Nell’esempio di Foggia lo Stato potrebbe costituirsi parte civile non solo verso la persona ma anche verso il partito che ha accolto il candidato Sindaco tra i propri protetti…non solo verso la Lega ma verso ogni partito, affinchè ogni partito si responsabilizzi sulle figure che candida”.





