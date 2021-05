Vergani, RES: “Italiani non credete alle false promesse. Chi promette ogni bene sarà il primo a tradire”

Viviamo una fase tumultuosa che spiazza, giorno dopo giorno, la fiducia e le certezze degli italiani.

In questi giorni, infatti, sembra che tutto stia per esplodere come un vulcano che si risveglia dopo una lunga quiescenza.

La questione della magistratura con il caso Loggia Ungheria, Renzi che Report riprende in incontri con personaggi dei servizi segreti per delegittimare il Governo Conte, i disequilibri nella maggioranza sui decreti sanitari, l’attesa dalla UE di un responso sul programma Recovery Fund appena trasmesso, il caso RAI su Fedez e il 1° Maggio, la questione vaccini ancora in itinere: il paese Italia, insomma, vive periodo problematico.

Abbiamo, così, interpellato Stefano Vergani, presidente di RES, per avere il suo punto di vista in merito.

La gente è spaventata dalla mancanza di certezze su ogni cosa

“In effetti sembra che si siano aperti più fronti pericolosi di instabilità e la sensazione è che ogni movimento politico, al di là delle intenzioni propagandate sui giornali e nei telegiornali e ritrasmissioni politiche, tiri acqua dalla sua parte. Il motivo? E’ evidente che ognuno si vuole avvantaggiare sugli altri in vista del probabile arrivo dei miliardi del Recovery Fund. Agli italiani dico di non credere troppo alle false promesse. Chi vi promette ogni bene sarà il primo a tradirvi”.

Nella Magistratura scoppia un nuovo scandalo

“Che la Magistratura fosse deviata in molte logge (indipendentemente dal nome della loggia) è un fatto conosciuto da tempo. Mi sorprende, però, il silenzio del Quirinale, che potrebbe e dovrebbe aprire una inchiesta. Da anni c’è una lotta sotterranea per imporre all’interno del CSM gli interessi del singolo partito. La puntata di ieri sera di Report ha ricostruito le questioni che riguardavano molte personalità dell’economia e della politica, fino al caso Berlusconi che ha fatto di tutto per dileggiare il Giudice della Cassazione Esposito. Questa gente cerca sempre di delegittimare la persone oneste che fanno il loro dovere. Fino a mettere persone di proprio comodo a gestire i loro interessi”.

Nomine Rai e caso Fedez

“Altra situazione scomoda. Forse Fedez ha giocato in modo non proprio trasparente ma almeno ha avuto la forza di ribellarsi ad un sistema che pare ancora più vetusto della vecchia inquisizione. Se è vero che le famiglie non tradizionali non aiutano il paese ad invertire la rotta della ipo-popolazione non si può ai giorni odierni non parlare di come siano cambiati i costumi e di come sia necessario intraprendere un nuovo modo consapevole di pensare alla famiglia. La Rai è spesso stata serva della politica; spero che non sia così nel futuro”.

Le tensioni sul controllo dei servizi segreti

“Dal dopo guerra i servizi segreti sono serviti agli interessi privatistici ed istituzionali (nazionali e non). Ben fa Report e coloro che volgono ripristinare una stampa vera a parlare della storia dei servizi segreti e di come spesso siano stati al servizio non della sicurezza anazionale ma degli interessi di pochi. Finchè le nomine saranno l’espressione della politica il rischio di scarsa trasparenza ci sarà. Questo è un altro aspetto che contraddistingue la debolezza del nostro paese”.

Campagna vaccinale tra luci ed ombre

“Anche qui ci sono aspetti contradditori. Emerge una debolezza della presenza italiana nelle valutazioni dell’UE. A mio parere la debolezza istituzionale è alla base del problema. Il tutto nasce da un sistema politico elettorale ormai contro gli interessi generali del paese. A volte sembra proprio che fingano di battersi perché poi nulla cambi e gli elettori sono confusi col sospetto che siamo poi proprio loro a rimetterci mentre la politica al servizio dei poteri forti intavoli il gioco delle tre carte”.