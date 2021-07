Vergani, RES: “Le PMI devono associarsi e vincere insieme le insidie del presente”

Le ultime settimane di luglio mostrano una moltitudine di segnali sulla possibile ripartenza dell’economia sulla base delle prassi vaccinali ed indipendentemente dalle varianti internazionali.

Tra politica nazionale che mostra sempre più il suo lato peggiore, la rinascita della mini nuova Alitalia, i vincoli legati alle vacanze e alla stagione turistica, giorno dopo giorno si leggono notizie relative alla chiusura di aziende che in autunno sortirà effetti economici e sociali enormi.

GKN, Henkel, Timken sono i primi brand che campeggiano sui giornali e nei telegiornali, senza dimenticare i casi aperti come Whirlpool a Napoli.

Ne abbiamo parlato con Stefano Vergani presidente di RES, che per molti anni è stato fondatore e presidente di un’importante ed innovativa associazione di imprese quale AISOM(www.aisom.it).

Presidente cosa ci può dire in più di quello che dicono i giornali ed i TG sulla questione chiusure e licenziamenti?

“I giornali ed i TG in Italia sono dominati dai poteri forti e, quindi, danno notizie sempre di basso profilo se non addirittura fuorvianti. Sul tema dei licenziamenti è estremamente chiaro che il grosso dei licenziamenti tocca e toccherà il mondo dell’automotive. Spostare la produzione di autoveicoli dall’Italia nei paesi dove i francesi ritengono sia opportuno fabbricare (Europa dell’Est, ed in futuro Africa e Medio Oriente) va a scapito dell’occupazione nostrana. Le fabbriche di aziende in Italia non servono poiché viene a a mancare il polo primario dei veicoli…A chi venderanno le aziende operanti in Italia se i committenti non saranno più italiani?”.

Quali sono le colpe delle imprese?

“Le imprese a volte hanno la colpa di volere fare le furbe. Attaccarsi al seno dello Stato, succhiare in modo irrefrenabile per poi staccarsi quando lo Stato non eroga più. Questa è la colpa primaria ed etica delle imprese. L’altra colpa è stata quella di non vedere che il mondo industriale camminava su binari molto chiari e quindi non sono state capaci di evolversi. Molte sono state come i dinosauri nell’era geologica che li ha visti scomparire”.

Molti imprenditori segnalano le difficoltà delle imprese a tenere aperte le aziende per tanti altri problemi, che non sono a loro direttamente addebitabili

“Si, è vero. Tanti sono i problemi emersi nelle aziende al di là dei problemi generali di mercato, di concorrenza e capacità di innovazione. Problemi di finanza con un mondo bancario che è completamente saltato. A pagarne le spese sono soprattutto le PMI che si vedono negare l’attenzione dalle ormai poche banche aggregate che troncano tutte il rapporto storico di affidamento con le imprese. Dall’altra parte si sono appesantiti i ricatti degli enti locali alle imprese. Quante volte ho visto gli EE.LL ricattare le imprese perché avessero le autorizzazioni per aprire un’attività e…soprattutto per mantenerle aperte…mettendo nelle mani delle imprese addirittura le liste delle persone da assumere gradite ai politici locali. Ci sono, poi, l’enorme tassazione, il costo dell’energia tra le più alte al mondo e la giustizia la peggiore al mondo.Francamente in alcune situazioni non posso biasimare le imprese”.

Quali sono le colpe del MISE?

“Il MISE è politicamente inadeguato. In 10 anni ha mostrato la sua incapacità a programmare una pianificazione strategica nonchè incapacità nella gestione dei numerositavoli di crisi. Al MISE decidono quali aziende devono vivere e quali morire. Al MISE decidono quali imprenditori vanno aiutati e quali no, quali imprese hanno asset su quali mettere le mani ed arraffare beni”.

Quali sono le prospettive in vista del Recovery Fund?

“Le opportunità sarebbero molte ma temo che il governo non sarà in grado di produrre una riforma del MISE tale da rendere possibile prevenire ulteriori casi critici o soluzioni alternative. I soldi andranno maggiormente nelle tasche delle aziende amiche o potenti. Vi ricordate il caso delle mascherine anticovid fatte fabbricare dal Commissario Arcuri? Le aziende ricche saranno all’estero con i loro denari…”.

Quali prospettive vede RES per un rilancio dell’economia delle imprese?

“Basta guardare il bailamme delle elezioni di autunno…che sia Napoli o Milano o Roma…si vede proprio il gruppo delle iene e dei licaoni (sono entrambi animali che ripuliscono la savana dai cadaveri ) che si inebria di se stesso. Questi, poi, sono quelli che nominano i vertici della RAI. Il dramma è che questi politici nominano anche i vertici dei Ministeri, ci mettono dentro i loro uomini di fiducia e tutto questo si riflette, poi, sulla sanità morale ed operativa del paese. Le imprese – le PMI – devono allearsi. I presidenti delle PMI devono parlarsi tra di loro e prendere decisioni veloci che possano portare le loro imprese associate fuori dalle sabbie mobili”.

