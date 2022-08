Elezioni Politiche 2022, Italia dei Diritti decide di correre da sola

“Alla fine la decisione è presa andremo da soli”. Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti esordisce così commentando come il movimento è arrivato alla decisione di non accordarsi con nessuna forza politica e tentare la via di una corsa solitaria verso la Camera dei Deputati.

Le trattative con alcune forze politiche sono naufragate

Infatti le trattative con alcune forze politiche che più si avvicinavano a quelli che sono i principi fondanti del movimento sono naufragate; è Spinelli che ci spiega cosa è successo in questo tormentato agosto:” Ci siamo confrontati con più forze politiche escludendo a priori coloro che ci avrebbero portato a snaturare le nostre idee, ma il caos che si è creato durante questo periodo di trattative non ci ha certo favorito. Tra accordi, disaccordi, accuse ed insulti alla fine si è raggiunta la quadra che vede il Pd allearsi con la sinistra, +Europa e Di Maio, ed il centrodestra presentarsi compatto. Abbiamo escluso a priori di entrare in uno di questi schieramenti perchè nel centrosinistra non c’è di fatto un programma serio ma si è creata solo una coalizione per andare contro la destra, mentre le idee del centrodestra sono totalmente diverse dal nostro modo di pensare e quindi un’alleanza con loro sarebbe stata improponibile.

Le nostre attenzioni – prosegue Spinelli – si sono quindi orientate verso Azione di Carlo Calenda già in tempi non sospetti e le nostre convinzioni di partecipare a queste elezioni con Azione si sono poi rafforzate dopo la rottura di Calenda con Letta. Dopo una lunga trattativa che si è protratta fino a ridosso della presentazione delle liste, abbiamo preso la decisione di declinare ogni offerta perchè la dignità dell’Italia dei Diritti non è in vendita; i soliti giochini politici penalizzano ancora una volta una forza genuina, la nostra, a favore dei soliti noti che vogliono entrare a tutti i costi in Parlamento. Questi giochi a noi non piacciono – prosegue ancora Spinelli – e abbiamo quindi salutato i nostri interlocutori e abbiamo deciso di affrontare questa tornata elettorale da soli. Fortunatamente, conoscendo come vanno queste cose, mentre contrattavamo con gli altri, abbiamo parallelamente compilato le nostre liste in modo da attuare quello che avevamo definito il piano B e già da oggi i nostri delegati stanno depositando nelle corti di appello le nostre liste con i candidati del movimento Italia dei Diritti.

Il sottoscritto ed il Presidente Antonello De Pierro saremo candidati in vari collegi

Il sottoscritto ed il Presidente Antonello De Pierro saremo candidati in vari collegi come capilista oltre ad una candidatura nell’uninominale che vede De Pierro nel collegio 9 quello della Valle Ustica dove siamo ben radicati come movimento, mentre io mi presenterò nel collegio 8 quello dei Castelli Romani. Tra i vari nomi candidati nei vari collegi nazionali troviamo vari amministratori locali del movimento come ad esempio Dario Domenici capogruppo consiliare IdD a Rocca Canterano e vice responsabile nazionale associazione consumatori, Paola Torbidoni anch’essa consigliera comunale a Rocca Canterano e Responsabile per il X Municipio del Comune di Roma, Teresa Trerotola capolista in Umbria e consigliera comunale a Vallepietra come Massimo Pacico candidato nel collegio uninominale Umbria 1.

Figurano poi altri nomi come Irene Pastore vice responsabile scuola per il movimento, Aurelio Tartaglia vice responsabile per il X Municipio e consigliere comunale a Roccagiovine, Sabrina Racucci consigliera a Cineto Romano, ci sono poi Marco Zoppini appena nominato vice segretario provinciale romano IdD , l’altro vice segretario provinciale romano Antonio Steggi, Ylenia Massimini responsabile per il movimento nell’area del lago di Bracciano e Manziana, Giancarlo Villani responsabile del V Municipio e Maria Condrò attivista di lungo corso del movimento e responsabile per il I Municipio.

Inizia così questa nuova avventura per i dirigenti ed i simpatizzanti del movimento – conclude Spinelli – e chiederemo il voto per l’Italia dei Diritti perchè in questo momento siamo l’unica forza politica che può gridare a gran voce di essere veramente dalla parte dei cittadini, senza sbandierare programmi irrealizzabili che sono solo specchietti per le allodole per carpire la fiducia degli italiani ma portando avanti delle proposte concrete per il bene della collettività e per rendere il nostro Paese veramente vivibile e a misura di tutti”.