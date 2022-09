Scanzi: “Vedo e leggo in giro molta depressione”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La capisco, ma vi chiedo: davvero non ve lo aspettavate? Cosa pensavate che accadesse? Erano elezioni dall’esito scontatissimo. Dovete mettervi in testa una cosa molto semplice e molto brutale: l’Italia, come vi ripeto da sempre, era e sarà sempre un paese di destra. Un paese di destra, senza memoria, sostanzialmente ignorante (politicamente parlando) e con una fatale propensione al fascismo e all’uomo solo al comando.

Elezioni come quelle di ieri sono la norma.

Scolpitevelo bene in testa: chi è di sinistra non vedrà mai alcun governo migliore (o meno peggio) del Prodi I e Conte 2, e chi li ha fatti cadere avrà sempre (per chi è di sinistra o anche solo non di destra) colpe bibliche non perdonabili.

Buone catastrofe!