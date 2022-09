Elezioni, Ruben Si Stefano (Demos): “Ciani vittoria importante del CSX nell’uninominale di Roma”

“È una brutta notizia per l’Italia svegliarsi con la vittoria del centro destra e dove il secondo partito a vincere è quello dell’astensionismo. In questo scenario desolante sono molto orgoglioso della vittoria del segretario Demos Paolo Ciani nel Collegio uninominale LAZIO 1 – U01 (ROMA CENTRO) con il 38,46%.

Elezioni, non era un risultato scontato

Non era un risultato scontato e rappresenta la prova che le persone, i programmi, le idealità e la credibilità delle storie personali possono fare la differenza e contrastare la disaffezione dalla politica”, così in una nota il Tesoriere nazionale di DEMOS e attuale Capo Segreteria dell’Assessora Barbara Funari al Comune di Roma, secondo cui “questo risultato elettorale che vede la destra avanzare ha segnato chiaramente la strategia da seguire per affrontare le prossime sfide elettorali, in primis quella alla Regione Lazio: personalismi e divisioni portano alla sconfitta, l’unica via percorribile è quella di un campo largo, civico e progressista, nel solco della strada tracciata dal presidente uscente Nicola Zingaretti”