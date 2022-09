Elezioni, Roma: Bonessio (EV): Ripartire dal risultato dell’Alleanza EV-SI per ricostruire una efficace opposizione alla destra”

“È positivo il risultato raggiunto dall’Alleanza Europa Verde – Sinistra Italiana che, già con il successo nei collegi uninominali, torna in Parlamento con Angelo Bonelli e Ilaria Cucchi a cui vanno le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. Con la loro esperienza e sensibilità Angelo e Ilaria sapranno essere un validissimo presidio di sicurezza a difesa dell’ambiente, della giustizia sociale e della Costituzione e riusciranno a dare forza e sostanza alle idee e alle proposte che in questi mesi abbiamo illustrato. La vittoria della destra estrema prelude ad un periodo storico difficile per il nostro Paese che combatteremo con una opposizione politica efficace e puntuale.

Il risultato che emerge dalle urne ci deve far riflettere sugli errori commessi dal centro sinistra che, mettendo da parte beghe e particolarismi e facendo prevalere il senso di responsabilità, avrebbe potuto evitare l’affermazione della destra sovranista con l’unica strategia di presentarsi unito nei collegi uninominali.

Ma adesso ripartiamo dalla positiva esperienza rappresentata dall’Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana per la costruzione di una forte opposizione che questa volta deve coinvolgere tutte le forze parlamentari alternative alla destra.

In questa giornata di risultati elettorali auguro, inoltre, un buon lavoro anche all’amico e collega consigliere comunale Paolo Ciani eletto a Roma Deputato della Repubblica Italiana” così in una nota il Presidente del gruppo capitolino Europa Verde Ecologista Ferdinando Bonessio.

