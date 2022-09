Nugnes: “Non è certamente questo il cambiamento di cui parliamo quando parliamo del modello femminista”

La Meloni come prima donna presidente del consiglio in Italia non è certamente una conquista delle donne, del femminile, del femminismo, anzi.

Modello maschile

La Meloni è una delle tante donne che incarnano molto bene il modello maschile, per fare parte della partita, cosa che alle donne di destra riesce spesso molto bene, proprio perché non contestano il modello predatorio e macista, si tratta sempre e comunque del modello patriarcale, maschilista e colonialista, imposto a chiunque voglia giocare la partita e emergere.

Gli esempi di donne leader così in Europa, negli Usa e non ultima in GB, non ne mancano e non ne sono mancate.

Non è certamente questo il cambiamento di cui parliamo quando parliamo del modello femminista alternativo da portare al potere.



