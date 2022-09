Elezioni politiche, Meleo (M5s): “Nel solco delle battaglie del Movimento, saremo sempre dalla parte dei cittadini romani”

“Forza M5S! Un risultato importante. Come ribadito dal Presidente Giuseppe Conte e dal nostro garante e fondatore Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle è più vivo, vegeto e rigoglioso che mai.

Queste elezioni politiche ne hanno segnato il nuovo percorso di rinascita: contro ogni pronostico che ci dava per spacciati, ce l’abbiamo fatta, grazie ai contenuti e al grande lavoro fatto da tutta la squadra.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli eletti

Un grande in bocca al lupo a tutti gli eletti. Come capogruppo del M5S in Campidoglio, mi impegnerò al massimo per garantire continuità e concretezza all’azione politica del Movimento di concerto con quanto verrà fatto a livello nazionale. I cittadini romani possono dormire sogni tranquilli: non li lasceremo mai da soli nelle loro battaglie, che sono e saranno sempre anche le nostre”.

Così in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo.