Granato: “Unitevi a noi. Perché, insieme, possiamo superare le pagine più nere”

Non è un bel risveglio quello in un Paese in cui l’estrema destra di Giorgia Meloni ottiene il 26,2% dei voti.

Meloni è stata “ripulita” dal potere mediatico, che le ha permesso di diventare figura finanche “pop” (col tormentone “Io sono Giorgia”). Ancora stamattina ANSA scriveva del suo nuovo taglio di capelli e il Corsera si ostinava a restituire l’immagine di un governo di “centro-destra”. Peccato sia difficile capire quale sia il “centro”.

La vittoria dell’estrema destra non ha significato un aumento dei voti in termini assoluti

Grosso modo siamo ai livelli del 2018. Il fenomeno – comune a tanti Paesi europei: basti pensare a Vox in Spagna, Le Pen in Francia – è di uno spostamento a destra dell’interno spettro politico.

A destra significa che si rafforzano le tendenze fascisteggianti. A “sinistra” prosegue una corsa al “centro”, con un abbraccio mortale ai dogmi neoliberisti e inseguendo l’agenda dettata da destre e potere mediatico e non dalle classi popolari.

Quelle che hanno disertato come mai nella storia queste elezioni

Con un tasso di partecipazione del 63,9%, dieci punti in meno rispetto al 2018. Un’astensione di massa soprattutto al Sud, tra le classi lavoratrici, le fasce più povere della popolazione e tra i giovani. Cresce la disaffezione verso un sistema che non offre prospettive di futuro, ripiegata sul rancore e senza spazio per la speranza.

Questa disaffezione non si traduce a oggi in nuove forme di partecipazione di massa. In mobilitazioni pubbliche e collettive. Ma è questo il terreno su cui oggi lavorare.

Perché il nostro ruolo non è quello di fare mere diagnosi. Bensì individuare le linee di tendenza, avere la capacità di intravedere le crepe, prefigurare scenari.

E allora vanno subito messi sul piatto i nodi che il prossimo Governo si troverà davanti e per i quali non ha alcuna risposta utile per la maggioranza della nostra gente: bollette impazzite, inflazione al 10% e che colpisce la gente comune molto più che i ricchi, scenari di ulteriore escalation bellica.

Meloni & Co. Non faranno meglio di chi li ha preceduti

Anzi, è probabile che adottino misure reazionarie, pericolose per le donne, per i poveri, per la comunità LGBTQI+, per i migranti, per i lavoratori e le lavoratrici.

Il compito di Potere al Popolo allora non può essere semplicemente quello di guardare nello specchietto retrovisore.

Serve continuare a costruire Unione Popolare.

Serve darsi una prospettiva europea, lavorando fianco a fianco con chi in questa campagna ci ha dimostrato non un semplice sostegno politico, ma orizzonti comuni. Perché Meloni è sintomo di un fenomeno che travalica i confini nazionali e rischia di essere prefigurazione di quel che può accadere in altri Paesi.

Serve offrire una prospettiva generale che sia ancorata e sappia stimolare il conflitto sociale

E darsi strumenti per trasformare il senso comune della nostra gente. Perché non esiste rottura rivoluzionaria possibile se prima non c’è stata sedimentazione culturale, rottura delle tolleranze morali verso il potere.

È un compito enorme e c’è bisogno di tutte e di tutti. Unitevi a noi. Perché, insieme, possiamo superare le pagine più nere e aprirne di nuove, che sappiano rischiarare con una nuova luce!



