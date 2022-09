Acerbo, Unione Popolare: “Fare la cosa giusta non è evidentemente bastato”

Abbiamo perso. Nonostante la guerra, il carovita, l’evidente fallimento delle politiche neoliberiste, l’impopolarita’ dell’agenda Draghi non siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per un’alternativa. Fare la cosa giusta non è evidentemente bastato.

Impresa difficilissima

Sapevamo che era un’impresa difficilissima dati i rapporti di forza nella società e sui media.

Il breve tempo di una campagna elettorale rapidissima e per la prima volta in estate non ci ha consentito di sviluppare il progetto di Unione Popolare.

Prima dell’analisi e della riflessione tattica e strategica è doveroso ringraziare militanti e attiviste/i, candidate/i, elettrici e elettori di Unione Popolare.

La nostra è una sacca di resistenza, attivismo, passione civile in un paese dove ci sarà un gran bisogno di opposizione.



