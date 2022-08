Presutto (Impegno Civico): “Mentre i partiti di destra fanno promesse irrealizzabili, Impegno Civico lavora concretamente per il bene del Paese”

“Viviamo da tempo un momento difficile per l’Italia e le prospettive sono preoccupanti; bisogna aiutare le famiglie impegnate ogni giorno a combattere contro il caro vita e le bollette che aumentano in modo esponenziale. Il partito di Conte, insieme a Salvini e Berlusconi, è responsabile di aver fatto cadere, in piena estate, un Governo che tanto ancora poteva fare per aiutare i cittadini a contenere gli effetti negativi prodotti dall’aumento dei prezzi del gas, delle materie prime e dell’inflazione che sta interessando anche i beni di prima necessità.

Con Impegno Civico abbiamo previsto un pacchetto di misure concrete per venire incontro ai bisogni e alle esigenze degli italiani, ad esempio con la legge di Bilancio prevediamo: l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità, la possibilità per gli under 40 di acquistare la prima casa con mutui agevolati senza versare alcun anticipo, la riduzione del cuneo fiscale per aumentare lo stipendio dei lavoratori, un salario minimo ed equo concordato anche con gli imprenditori e tanto altro ancora per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Ora più che mai però serve un’azione immediata; tutte le forze politiche dovrebbero dare un mandato forte al Presidente Draghi per consentirgli di trattare, ai tavoli europei, il contenimento dei prezzi del gas che rimane una delle principali cause dell’aumento dell’inflazione.

Come rappresentanti di Impegno Civico siamo consapevoli che bisogna dare al Paese un Governo forte ed autorevole anche dopo il 25 settembre, portando avanti azioni riformatrici e progressiste necessarie a rispondere alle diverse emergenze del Paese con soluzioni strutturali utili a garantire il benessere e la prosperità degli italiani”.

Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto, Vicepresidente vicario di Impegno Civico.