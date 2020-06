AISOM: si dimette il presidente Cesare Lombrassa. Assume l’interim Stefano Vergani

Il Consiglio Direttivo di AISOM dello scorso 29.5 ha ratificato, accettandole, le dimissioni dell’Avv.to Cesare Lombrassa dalla carica di Presidente.

L’Avv.to Lombrassa ha così giustificato le dimissioni “in questi mesi di criticità emergenziale – per motivi personali e le relative difficoltà di sviluppare e seguire il mandato e le attività associative – ho ritenuto opportuno per il bene dell’Associazione intraprendere questo passo. Rimango comunque sempre vicino ad AISOM e alle imprese che vi fanno parte” ha aggiunto “augurando che il futuro possa ridare sia piena vita all’economia delle imprese che alla ripresa delle necessarie relazioni associative. Auguro pertanto al Consiglio Direttivo di riuscire ad attuare tutti gli importanti ed ambiziosi obiettivi, avviati sin dallo scorso autunno, nonostante i rallentamenti cagionati dal COVID-19 e con la speranza che le prossime fasi di ripartenza siano tempestive, facili da attuare e durature”.

Generoso contributo

Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti i soci, ha ringraziato l’Avv.to Lombrassa per il generoso ed amichevole contributo prestato ad AISOM, nominando all’unanimità – ad interim – Presidente, il Vice Presidente Stefano Vergani.

Il Vice Presidente Fulvio Mastrangelo, in rappresentanza di tutti i Consiglieri, ha commentato “ci dispiace dell’imprevisto accadimento ed abbiamo molto apprezzato il senso di responsabilità dell’Avv.to Lombrassa in quanto AISOM è molto lanciata per il periodo post Covid e le numerose iniziative in campo” Sulla nomina di Vergani – che è stato Presidente per 3 mandati consecutivi prima del passaggio, appunto, all’Avv.to Lombrassa nel giugno 2019 “La nomina di Vergani ? non poteva esserci scelta fisiologica e tracciata eguale, per il periodo di traghettamento fino al 31.12.20, sia per la continuità storica di uno dei padri fondatori di AISOM, che per l’indubbia esperienzialità e visibilità istituzionale di Vergani. Entro l’autunno inizierà la procedura di selezione e qualifica delle candidature per terminare e l’inizio di una elezione per il 2021”.

I ringraziamenti di Vergani

Da parte sua Vergani “anch’io ringrazio Cesare Lombrassa per la sensibilità , l’amicizia e la non comune umanità. Questo cambiamento improvviso richiederà comunque il contributo straordinario da parte di tutto il Consiglio Direttivo ed una rinnovata motivazione nello svolgimento dei compiti assegnati a ciascuno per il beneficio di tutti i soci anzi con l’aggiunta di 2 nuovi stimati Consiglieri potremo ulteriormente affrontare al meglio nuove sfide ed obbiettivi da raggiungere, ai massimi livelli di competenza”.

Sono stati infatti cooptati come Consiglieri, in attesa di ratifica da parte dell’Assemblea Generale i Consiglieri Marco Brocca (Managing Partner – Brocca, Maletta & Partner – Member of Hlb Italy and Hlb International) e Gianmarco Biagi (Presidente di 7p9 Holding – Bologna), ai quali auguriamo un ottimo lavoro visti la straordinaria moltitudine di progetti in itinere ed in partenza.