Ostia, Pellegrino-De Priamo-Malara-Masi: “Presto piantumazione dell’albero della legalità”

In una nota pubblica Cinzia Pellegrino (Responsabile Nazionale tutela delle vittime per Fratelli d’Italia), Andrea De Priamo (capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio di Roma Capitale), Pietro Malara (Coordinatore e Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio del X Municipio) e Mariacristina Masi (Consigliera di Fratelli d’Italia nel X Municipio) parlano della prossima piantumazione dell’Albero della Legalità a Ostia Nuova.

“Avverrà la prossima settimana la nuova piantumazione dell’Albero della Legalità a Ostia Nuova, sempre a cura di Fratelli d’Italia che lo aveva piantato la scorsa estate in occasione dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino, dopo che dei vandali due settimane fa lo avevano vilmente abbattuto nel tentativo di ucciderlo. Fortunatamente la pianta è sopravvissuta e già sta mostrando segni di ricrescita, con la comparsa di germogli verdi nella zona della radice.

Avremmo voluto già effettuare questo venerdì la sistemazione della parte ancora sana della pianta e la piantumazione di un nuovo albero, ma la prevista allerta meteo purtroppo ci costringe a rimandare il tutto alla prossima settimana.

Fratelli d’Italia respinge ogni intimidazione e si batterà sempre per portare i valori della legalità in tutti i territori dove fa politica. Ci auguriamo che l’appello, lanciato nei giorni scorsi dal nostro leader Giorgia Meloni, affinché siano presenti le istituzioni venga accolto dalla Presidente del nostro Municipio Giuliana Di Pillo, dalla Sindaca Virginia Raggi e da tutte le forze politiche. La legalità non ha colore”.