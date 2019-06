Fassina: “I servizi pubblici sono a rischio”

«Domani saremo al fianco dei lavoratori alla manifestazione nazionale “Il futuro è servizi pubblici”, organizzata a Roma da Cgil, Cisl e Uil. I servizi pubblici sono essenziali per promuovere i diritti costituzionali, dalla scuola, alla Sanità, dalla sicurezza alla tutela dell’ambiente, dal trasporto pubblico all’assistenza sociale. Il Governo del cambiamento, invece di girare pagina, prospetta ulteriori tagli alla Servizio Sanitario Nazionale e lascia scattare i 2 miliardi di tagli di spesa previsti come clausola di salvaguardia nella Legge di Bilancio 2019. Va invertita rotta: l’obiettivo strategico è il rilancio del welfare universale pubblico». Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina.

«I servizi pubblici, prosegue Fassina, sono arrivati a condizioni insostenibili, colpiti da almeno due decenni di tagli orizzontali ai finanziamenti, dal blocco del turn-over, dalla precarietà del lavoro e da devastanti esternalizzazioni, fattore di sfruttamento del lavoro e impoverimento delle prestazioni per i cittadini, in particolare quelli con minori possibilità economiche. Per rilanciarli va sbloccato il turn-over, innanzitutto nella Sanità e nella scuola, e vanno rinnovati i contratti con condizioni retributive adeguate. Con la gradualità necessaria, va poi avviato un programma di de-internalizzazione dei servizi sia nello Stato che negli Enti Territoriali», conclude Fassina.