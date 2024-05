Sinistra Italiana, Cosentino: “Difendere i diritti di Ilaria Salis è una battaglia per garantirli ad ognuno di noi”

“L’Europa che concede trattamenti inumani di imputati e imputate dentro i propri confini ha perso in termini di civiltà, progresso, cultura, valori.

Persone portate in aula di tribunale al guinzaglio con i ceppi ai piedi, a cui per giorni vengono negati vestiti, dispositivi sanitari per la propria persona, informazioni sul proprio stato e sui procedimenti a proprio carico, nel 2024 in Europa sono il sintomo evidente che gli istituti democratici non ci difendono dall’autoritarismo e dalla violazione dei diritti fondamentali dell’essere umano. Così il Segretario di Sinistra Italiana Lazio Danilo Cosentino a margine della Conferenza Stampa in Campidoglio del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra.

La candidatura di Ilaria Salis

La candidatura di Ilaria Salis porta in sé l’obiettivo di erigere il suo caso ad una questione fondante di politica europea e di ogni Stato membro.

Se vengono meno i diritti umani, ogni cosa è messa in discussione. Bene quindi proporre in ogni sede istituzionale come accaduto oggi alla conferenza stampa di AVS a Roma iniziative e azioni tangibili e concrete per tenere alta l’attenzione su qualcosa che riguarda ciascuno e ciascuna di noi.”