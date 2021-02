Fratoianni: “Assieme decideremo come comportarci”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Come avete visto non ho parlato. Non perché non abbia un’opinione su questo Governo, sul suo segno politico e sul perimetro che lo sostiene. Ma un Partito è una comunità a cui si deve rispetto. Perché senza quella comunità non ci sono segretari, non ci sono ospitate televisive, non ci sono posti in parlamento.