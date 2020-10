Fratoianni: “Sconcertante e irresponsabile la campagna sguaiata della destra”

«Devo confessare che trovo sconcertante ed anche irresponsabile la campagna in queste ore di taluni capi della destra italiana con parole sguaiate e non veritiere contro i provvedimenti del governo tesi a limitare la diffusione del contagio del Covid19 nel Paese e ad evitare un’altra tragedia come abbiamo vissuto nella primavera scorsa».

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

«Sono gli stessi e le stesse – prosegue l’esponente di Leu – che a febbraio non riconoscevano la gravità della pandemia, sono gli stessi e le stesse che questa estate davano spazio a negazionisti e al ‘liberi tutti’. Ora ritornano alla carica solo per lisciare il pelo alla rabbia montante, per raccattare qualche voto in più».

«Un comportamento davvero meschino – conclude Fratoianni – che gli elettori di centro destra non si meritano, e che non si meritano gli italiani tutti».