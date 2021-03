Fratoianni: “ll ministro Orlando accenda un riflettore su quanto sta accadendo a Prato”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Ieri 6 lavoratori della #Texprint di #Prato sono finiti in ospedale dopo un intervento della polizia durante la protesta. Avevo parlato di loro qualche giorno fa.

Sono in sciopero da quasi 2 mesi. Il motivo? Non accettano più di essere sfruttati come schiavi. Chiedono la fine dei turni massacranti di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, il rispetto del contratto nazionale e delle leggi in materia di lavoro. Il minimo sindacale, a meno che qualcuno non pensi di essere nel Medioevo.