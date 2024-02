Sinistra Italiana, Danilo Cosentino elettro segretario nel Lazio

Nella due giorni appena conclusa di Congresso regionale del Lazio, Sinistra Italiana elegge Segretario regionale Danilo Cosentino.

Ex coordinatore della passata segreteria regionale, il nuovo Segretario ha assicurato continuità politica con l’operato del suo predecessore l’ex senatore Massimo Cervellini, auspicando sinergia con le segreterie provinciali, le compagne ed i compagni della comunità di Sinistra Italiana del Lazio e con l’Unione dei Giovani di Sinistra, la giovanile del partito.

Presenti in sala

Presenti in sala i neo eletti Segretari provinciali: Nicoletta Ciferri (Rieti), Ahmed Mohamed (Frosinone) Mauro Coldagelli (Roma), Giuseppe Bortone (Latina) e Valeria Bruccola (Viterbo) ed il Presidente di SI Nichi Vendola, mentre il Segretario nazionale Nicola Fratoianni ha partecipato in collegamento con la sala.

Il neo Segretario interviene dopo un coinvolgente dibattito politico che ha visto la partecipazione anche di numerosi ospiti tra rappresentanti di partiti e liste civiche, sindacati, associazioni e comitati cittadini: Il discorso di ringraziamento è votato all’organizzazione di Sinistra Italiana, in crescita costante nel Lazio.

Un pensiero doveroso e commosso dopo i numerosi interventi in sala è sul genocidio in corso in Palestina:

“Dobbiamo creare un filo che unisca le varie anime pacifiste nel nostro Paese ed in Europa per rendere più efficace la nostra voce, dissonante da quella dei Governi. La mia personale speranza è non vedere più Netanyahu al Governo di Israele: sarebbe questa una condizione minima e indispensabile per i trattati di pace e la costruzione di uno stato libero per i Palestinesi.”