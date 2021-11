Manovra, Fassina (Leu): “Reddito di cittadinanza, argomento di propaganda della destra”

Stefano Fassina, deputato di Leu, componente della Commissione Bilancio della Camera, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla legge di bilancio

“Siamo molto in ritardo –ha affermato Fassina-. La manovra deve essere approvata da Camera e Senato entro la fine dell’anno e dato che la maggioranza è molto eterogenea opportunamente Enrico Letta ha proposto un patto tra i partiti, in modo da gestire il passaggio complicato. E’ utile che i leader dei gruppi politici si siedano intorno a un tavolo e definiscano sulle grandi questioni la linea de seguire altrimenti il passaggio si complica. Quindi ci vedo un atto di buon senso in questo. La destra e i suoi derivati hanno scelto ha il reddito di cittadinanza come argomento per fare propaganda politica, lo difenderemo in Parlamento. Alla fine il PD tiene su questo punto, anche perché bisogna davvero essere faziosi e contro le persone più in difficoltà per non riconoscere che il rdc, che certamente va migliorato, ha avuto il merito di evitare a milioni di persone una situazione ancora più difficile di quella che hanno avuto.

C’è la corsa a fare sponda a Confindustria che vede il rdc come fumo negli occhi, perché è un argine, seppur temporaneo, all’impoverimento del lavoro, c’è un pezzo di mondo confindustriale che vuole continuare a sfruttare il lavoro. Il rdc è anche un salario di riserva. E’ ovvio che se vuoi continuare a pagare 3 euro l’ora i lavoratori il rdc non ti va bene. Questo spiega l’accanimento di Confindustria e delle figure politiche che gli vanno dietro. Dopodichè va messo in evidenza che la parte delle politiche attive per il lavoro va rivista perché finora non c’è stata. Sulla storia dei furbetti e delle frodi, non ho sentito il presidente di Confindustria dire qualcosa quando è uscito fuori che la cassa integrazione per covid veniva presa da un quarto delle imprese che non ne aveva diritto perché stava continuando a lavorare, non ho sentito Renzi e Salvini dire qualcosa sulle frodi sul bonus del 110%”.

Sull’agenda di Draghi

“Draghi ha un’agenda che è in linea con l’agenda europea ed è un’agenda liberista. I provvedimenti sono molto chiari, dopodichè siccome sia le leadership europee sia Draghi sono persone intelligenti, adattano l’agenda alle necessità di questa fase. A causa del covid è stato necessario un massiccio intervento pubblico per salvare l’economia e hanno fatto seguito a questa necessità di intervento pubblico. Addirittura Draghi ha parlato di debito buono. C’è una linea che è adattata in modo flessibile, ma l’impianto di politica economica è quello liberista. C’è questa offensiva in nome della concorrenza che viene sempre scaricata sulle spalle dei lavoratori, noi proveremo a contrastarla. C’è anche la consapevolezza che misure di contrasto alla povertà come il rdc sono utili, anche Draghi lo riconosce. Però l’agenda è molto chiara”.

Fonte: Radio Cusano Campus