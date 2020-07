Aisom per il sociale: il nostro Novecento

AISOM è sempre presente nella vita di tutti giorni non solo delle imprese e per le imprese, ma anche per le comunità nazionali e territoriali di cui le imprese stesse fanno parte condividendone il tessuto sociale oltre che quello economico.

Oggi siamo a parlavi di un contatto molto particolare

Alcuni mesi fa, seguendo una delle tante trasmissioni di RAI per il Sociale, il ns. Presidente ha seguito con interesse il progetto della Scuola Primaria – Istituto Comprensivo Pertini/Biasi di Sassari, ideato e condotto, con grande sapienza, dalla maestra della Classe 4a E – Prof.ssa Antonietta Dore – che, insieme alle altre maestre della Classe, ha voluto accompagnare i suoi alunni in un’ avvincente avventura.

La scuola non solo come maestra di insegnamenti storici, geografici, letterari e matematici, ma anche come scuola di vita. Il grande non comune sforzo di far capire ai giovani come scorre intorno a loro la vita. Come imparare dalla condotta di altri. Quale è stato l’impatto della storia nella vita di tutti noi. Come imparare ad essere cittadini del mondo di oggi e di domani con valori civili che rendano le esperienze uniche. Far conoscere come l’esempio positivo di tante donne e uomini, ognuno nel suo segmento esistenziale, possa divenire davvero “scuola di vita”.

Il nostro Novecento

Ed ecco che è nata l’idea di fabbricare un percorso che ha portato a realizzare, a scopo benefico, un calendario “Il nostro Novecento” nel quale portare gli alunni ad “indossare” le esperienze di personaggi famosi nello sport, nella musica, nell’arte, nella politica. Dodici foto per raccontare la storia del Novecento in un originale calendario 2020.

I bambini hanno indossato i panni di dodici celebri personaggi protagonisti dei grandi cambiamenti del secolo scorso, dalla musica alla scienza, dalla letteratura alla politica e sono così state ricostruite le foto più famose di personalità quali Marie Curie, Grazia Deledda, Anna Frank, Mahatma Gandhi, Frida Khalo, Rosa Parks, Maria Callas, i Beatles, Valentina Tereshkova, Nadia Comaneci, i giudici Falcone e Borsellino.

Il nostro Presidente, sempre attento a questi fenomeni, non ha potuto frenare l’entusiasmo e ha subito preso contatto con la Prof.ssa Dore per testimoniare il piacere di aver appreso del progetto; ha ricevuto i ringraziamenti della Prof.ssa che ha inviato una copia del calendario che mostra le foto originali dei soggetti famosi e la ripresa delle foto dei bambini.