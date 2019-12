In una nota stampa Pietro Malara (Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia nel X Municipio) e Mariacristina Masi (Consigliere di FdI nel X Municipio di Roma Capitale) annunciano una colletta alimentare per le famiglie bisognose del X Municipio.

“Dalla prossima settimana Fratelli d’Italia organizzerà davanti ai supermercati del X Municipio delle raccolte alimentari, così da poter contribuire ad aiutare diversi nuclei familiari lidensi in gravi difficoltà economiche.

Un atto che riteniamo quasi dovuto e che speriamo stimoli la generosità dei lidensi in questa raccolta basata sulla solidarietà verso le persone meno fortunate. Per questa iniziativa ci troverete martedì 3 Dicembre 2019 davanti al Simply Market di Via Isole del Capoverde 121 dalle ore 9 alle 13, mentre mercoledì 4 dicembre saremo presenti davanti al Tuodì di Viale Vasco de Gama 295 dalle ore 10 alle ore 13.

Ci auguriamo che l’importanza di questo evento stimoli i cittadini del nostro Municipio e che ci sia una grande partecipazione che porti ad un’ottima riuscita di questa iniziativa sociale”.