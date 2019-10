“Fratelli d’Italia accoglie con grande favore la Commissione Bilancio, Patrimonio e Regolamenti del X Municipio di Roma Capitale, dove per l’occasione verrà discussa la spinosa questione legata alle case comunali di Viale Vasco de Gama del civico 140-142. Sulla faccenda il nostro Partito si è impegnato dal primo momento: abbiamo elaborato un format in cui i residenti di questi alloggi ci hanno segnalato tutte le problematiche presenti all’interno di questo stabile: criticità che ho prontamente girato all’Amministrazione locale, aprendo un dibattito sul disagio che alcuni residenti vivevano all’interno di queste abitazioni.

Proprio due settimane fa tra l’altro siamo andati a effettuare un sopralluogo all’interno di questi stabili con l’Assessore Claudio Bollini; in tale occasione abbiamo potuto constatare insieme e di persona le criticità indicate dalla cittadinanza locale, prendendo al contempo un impegno concreto per risolvere le emergenze. È proprio grazie a questo sopralluogo che, ad esempio, si è accertato che una delle due caldaie centralizzate deve essere cambiata, garantendo agli abitanti un inverno certamente più caldo del precedente.

Anche all’interno della Commissione Patrimonio Fratelli d’Italia non farà mancare la voce della cittadinanza, augurandosi di partecipare a un dibattito costruttivo con le forze di maggioranza per risolvere in maniera celere i numerosi disagi presenti purtroppo in queste abitazioni”.