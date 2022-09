Elezioni politiche, Scalia unico candidato sovranista del collegio dei Castelli Romani e del Litorale

Il centrodestra predica bene e razzola male, perché se da una parte i suoi leader vanno predicando la sovranità popolare, ma dall’altra candidano nei collegi candidati tutt’altro che sovranisti. È il caso del collegio uninominale dei Castelli Romani e del Litorale dove il centrodestra ha candidato uno dei massimi esponenti dell’atlantismo ed dell’europeismo in Italia.

Quando andrete a votare non fatevi ingannare

Quando andrete a votare non fatevi ingannare dai simboli dei partiti che compongono le coalizioni perché in realtà sarete chiamati a scegliere al collegio uninominale tra un candidato ligio alle regole di austerità imposte da Bruxelles e un giovane patriota sovranista. Prima di mettere la croce ricordatevi chi in questi anni vi ha imposto mascherine, autocertificazioni, tamponi, GreenPass ed oggi – non contento – predica un bel lockdown energetico a causa delle sconsiderate sanzioni per una guerra che nessuno vuole. Fino a che punto siete disposti a tollerare tutto questo?

Il 25 settembre vendicatevi. Sostenete chi si batte in prima fila per la difesa del lavoro ed i diritti degli italiani. Votate e fate votare per Italexit – Per l’Italia con Paragone”.

Così in una nota Valerio Scalia, il candidato alla Camera dei Deputati con Italexit – Per l’Italia con Paragone.