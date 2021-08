Scanzi: “È tutto così dannatamente prevedibile, soprattutto nella politica italiana”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Avere (quasi) sempre ragione è di una noia mortale. E ribadisco mortale. È tutto così dannatamente prevedibile, soprattutto nella politica italiana.

Sono anni che dico, e scrivo, che Mattia Santori al 300% si sarebbe candidato col Pd. Anni. E ogni volta che lo dicevo e scrivevo, anche quando Santori veniva spacciato per Che Guevara, in tanti si imbizzarrivano e mi insultavano in ogni modo. Poveri bischerotti.

Ovviamente è successo. Ed era la cosa più prevedibile del mondo. Come (quasi) tutto quel che accade nella politica italiana. A Santori glielo dissi anche in tivù: “Hai un futuro come parlamentare del Pd”. Era FACILISSIMO. E chissà se qualcuno ora mi chiederà scusa (no, ovviamente).