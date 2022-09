Scanzi: “Buona catastrofe”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

E’ andata come era ovvio che andasse: nessuno stupore (e francamente nessun dolore).

Premessa. Con alcuni amici avevo scommesso una cena sul risultato di quasi tutte le forze politiche. Ecco le mie. Meloni 28,1; Pd 21; M55 15.9; Lega 9,9; Renzenda 7.8; Berlusca 7; Fratoianni 3.2; Paragone 2.5; Rizzo Orrore 1; De Magistris 1; Di Maio 0.6.

Come vedete, a parte sopravvalutare di due punti Meloni e Pd, ho sbagliato di poco o nulla: era tutto scritto. L’Italia, in politica, non stupisce in positivo quasi mai (il positivo è il 4 dicembre 2016).

Entusiasmo zero

Non chiedetemi neanche di essere devastato dal dolore (non lo sono) o preoccupato (lo sono molto di più dal match di padel di domani, giochiamo contro due satanassi). Ho votato (il meno peggio) con entusiasmo zero, sapendo – come ho scritto nell’ultimo libro – che sarebbe andata come e peggio che nel 2001 e 2008: infatti.

Oggi farò vari post, ognuno dei quali analizzerà aspetti specifici delle elezioni. Da domani sarò in tivù e non farò nessuna live sui social (mi annoierei). In questo post farò alcune considerazioni generali.

– Chi si astiene ha sempre torto e ha regalato ulteriori praterie alla destra. Quindi, cari astenuti, zitti e non rompete i coglioni.

– Non ha vinto il centrodestra, ma la destra. Questi qua, che son poi gli stessi che devastano il paese dal ’94, governeranno 5 anni o giù di lì. Non sperate che litighino: il potere unisce e cementa. Se non altro, molti tra noi torneranno a incazzarsi e indignarsi.

– Il fatto che uno come Berlusconi abbia ancora l’8% e 3 milioni di voti dimostra come questo paese sia politicamente senza speranze, ignorante, egoista, masochista e pure un po’ scemo.

Polticimente morto

– Salvini è politicamente morto col Papeete 2019, ve lo dico da tre anni (rileggete Il cazzaro verde). Ieri ha avuto luogo il suo patetico de profundis. Il tipo è così incapace che, cinque minuti dopo i primi exit poll che lo davano all’11%, ha esultato ringraziando gli italiani. Dieci minuti dopo era già sotto il 9%. Fa quasi pena e lo faranno politicamente fuori, ma dentro la Lega non c’è nessuno che stia meglio di lui: condoglianze.

– Letta dovrebbe vergognarsi a uscire di casa e ha sbagliato tutto. Dicono che oggi si dimetterà: il minimo sindacale, visto che ha firmato il peggior risultato del centrosinistra nella storia repubblicana (peggio perfino del 1948). Nei seggi uninominali non hanno toccato palla e ieri sera la sfollavoti Serracchiani pigolava pure che “siamo comunque la seconda forza in Italia”. Come se fosse un successo: poro brodo! Il prossimo leader Pd sarà Bonaccini: good luck. Il Pd è al governo dal 2011 (tranne che per il Conte I) senza aver mai vinto mezza elezione. Chissà che anni di opposizione non facciano bene a questo partito che, dalla nascita, su scala nazionale non ne ha indovinata praticamente una.

– I 5 Stelle superano il 15%, un miracolo se pensate al fatto che un mese fa stessero sotto il 10%, e il merito è SOLO di Conte. Chi sognava il 20% ama sognare, chi lo dava per assodato non capisce nulla di politica. Conte farà opposizione e la saprà fare, sperando di non avere troppi casi umani accanto. Al prossimo giro potrà vincere, ma il prossimo giro sarà tra molto tempo.

– I Renzenda sognavano il 10% (almeno) e si fermano sotto l’8. Non è un successo, non è un insuccesso. In Parlamento saranno pochi e non conteranno una sega.

Tra le poche cose politicamente belle

La fine dei dimaiani (ne parlerò parecchio oggi e domani); la Waterloo di novax, complottari e putiniani; Fratoianni sopra il 3 (e la Cucchi in Parlamento).

Infine: l’Italia, come vi ripeto da sempre, era e sarà sempre un paese di destra. Elezioni come quelle di ieri sono la norma. Chi è di sinistra non vedrà mai alcun governo migliore (o meno peggio) del Prodi I e Conte 2, e chi li ha fatti cadere avrà sempre (per chi è di sinistra o anche solo non di destra) colpe bibliche non perdonabili.

Buona catastrofe!

