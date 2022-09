Scanzi: “Strepitoso Di Maio”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Esce dai 5 Stelle e fa rinascere i 5 Stelle. Sì innamora di Draghi e comincia a difendere idee opposte a quelle che difendeva fino a un anno prima. Si unisce a Sali & Tabacci e prende lo 0.6%. Il Pd regala a lui e al suo amicone Spadafora due seggi full metal jacket (ovvero “blindatissimi”) e lui e Spadafora riescono clamorosamente a perdere pure lì. Quindi, nella prossima legislatura, non avremo né Di Maio né i suoi apostoli. Waterloo totale.

Nella giornata diversamente esaltante di ieri, se non altro, possiamo festeggiare la fine del dimaismo: una delle correnti più sciagurate, tragicomiche e invotabili nella storia dell’uomo.

Complimenti a Di Maio, Maaaaaaaanlio Di Stefano, Primodistefano (che neanche so se esiste), Ruocco, Azzolina e derivati. Verrete ricordati (poco) come i voltagabbana più improponibili e perdenti più grandi perdenti di sempre.