Scanzi: “Sarà martirio e per 5 anni la destra farà il cazxo che vuole”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

– Sarà martirio ed entreremo in una fase 2001/2006, ovvero per 5 anni la destra farà il cazxo che vuole. A sinistra torneremo arrabbiati, vivi e indignati, come ai tempi dei girotondi. Ma sempre come minoranza e sempre rappresentati malissimo da leader (?) di sinistra (?) pietosi. Daje!

– Conte sta facendo miracoli e tutti stanno lavorando per lui. Un mese fa era sotto al 10%, ora può sfiorare il 15%. Sarebbe un’impresa. Ma in Parlamento (anche per colpa del rosatellum) conterà poco. E chi sui social scrive che i 5 Stelle supereranno il 20% è un caso umano, non meno di chi credeva che a Roma avrebbe rivinto la Raggi.

– Stando a tutti i sondaggi, Calenda (Renzi non esiste) andrà benino, ma pure lui in parlamento avrà presenza marginale.