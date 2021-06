Villarosa: “Io mi auguro solo che non sia una farsa”

“Io mi auguro solo che non sia una farsa. Non vorrei che, in realtà, un litigio vero e proprio non ci sia, ma che sia, purtroppo, un classico metodo per accontentare tutti”.

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il deputato del Gruppo misto, Alessio Villarosa, sullo scontro interno al M5s tra il garante Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Le parole di Villarosa

“Ho un dubbio: Beppe Grillo ha comunicato giovedì in assemblea che, lunedì, avrebbero comunicato il nuovo statuto. Anche Conte ha poi convocato una conferenza stampa per domani, e proprio in questi quattro giorni sono uscite sui giornali le notizie di tutti questi litigi e diatribe. Dico questo perché quando verrà pubblicato questo statuto, nessuno ne avrà visionato la bozza precedente, quindi nessuno potrà sapere effettivamente quali modifiche siano state apportate. Non sarebbe confutabile in alcun modo” .

Sull’esito delle trattative per ricucire lo strappo tra Grillo e Conte

“Secondo me alla fine ci sarà un accordo, ma spero di sbagliarmi”. Sui motivi che hanno contribuito alla frattura interna al Movimento, l’ex m5s ha spiegato: “Oggi si sono resi conto, Beppe Grillo in primis, che Conte sta trasformando il Movimento in un partito classico con uno statuto che mette al centro non più il Movimento, ma il capo politico. Si sono resi conto che in questo modo il Movimento potrebbe morire definitivamente”.

“La colpa è anche di Beppe Grillo – ha proseguito Villarosa- innanzitutto perché ha voluto convincere gli iscritti dicendo che Draghi era un grillino; poi è stato sempre lui a cancellare la scelta degli Stati generali di costituire un comitato direttivo, decidendo invece di dare il M5s in mano a Conte” . Proprio sull’ex premier, Villarosa ha dichiarato: “Riconosco che Giuseppe Conte ha il suo seguito ed è giusto che continui ad impegnarsi, anzi, credo sia importante che ci sia una persona come lui in politica, però se continua a fare certe scelte, rischia di far scomparire definitivamente quello che è stato il M5s in questi anni”.

Sulla possibilità di un suo possibile ritorno al M5s

“La voglia di tornare nel m5s c’è, ma di quale movimento parliamo? Perché se parliamo del nuovo movimento di Conte, allora non è lo stesso Movimento per cui sono entrato e sono stato eletto; se invece domani ci sarà un litigio e magari un ritorno al Movimento delle vecchie origini, con l’allontanamento dai vertici di alcune persone responsabili dei danni degli ultimi anni, allora forse sarei interessato a rientrare”

Fonte iNews24.it