Giaccone: “Il paradosso è che il Pd non si scandalizzi per il ritorno alla legge Fornero”

“Che sulle pensioni la Lega e la Cgil chiedano cose simili non lo vedo assolutamente come un paradosso, anzi, casomai è un paradosso che qualcuno dalle parti del Partito Democratico non si scandalizzi del fatto che si voglia tornare direttamente alla riforma Fornero”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega, Andrea Giaccone.

Le dichiarazioni di Andrea Giaccone

“Noi non siamo d’accordo ad un ritorno tout court della riforma Fornero, anche perché abbiamo fatto Quota 100 proprio per creare una misura che restituisse ai lavoratori la dignità di scegliere quando andare in pensione. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a quella che è la quota 41, ovvero in pensione con 41 anni di contributi, che già oggettivamente mi sembrano abbastanza”.

Giaccone ha poi spiegato. “Se mi si chiede se questo governo, nato in una situazione emergenziale con il contributo di forze politiche diverse, può fare una riforma organica delle pensioni, allora la risposta probabilmente è no. Detto questo – ha poi precisato- ora dobbiamo riuscire a creare uno scivolo che non impatti in modo troppo pesante, poi quando ci sarà poi un governo politico nel 2023, auspicabilmente di centrodestra, allora si potrà anche fare una riforma organica del sistema”.

Sul perché La Lega ritenga sia giusto mandare le persone in pensione poco dopo i 60 anni, Giaccone ha risposto: “Ho letto qualche l’intervista dell’ex ministro Fornero dove parlava di un ipotetico conflitto generazionale. Io invece rilevo l’opposto, nel senso che se noi facilitiamo l’uscita dei lavoratori, evidentemente poi si creeranno posti di lavoro che potranno essere riempiti dai giovani”.

Sul modo di conduzione delle trattative con le parti sociali da parte del premier Draghi, Giaccone ha poi concluso: “Personalmente ho un enorme rispetto per le istanze delle parti sociali che mi sembrano assolutamente di buon senso, dopodiché Draghi è il Presidente del Consiglio di una coalizione vasta e con sensibilità molto diverse tra loro, quindi è giusto che ascolti le parti in causa, ma che poi sia lui a trovare una sua sintesi con le forze politiche che sostengono la maggioranza”

Fonte iNews24.it